Nivelles : Le clocheton de l’église des Récollets a été remis en place (vidéo)

Plus facile à écrire qu’à faire, sachant que l’ensemble pèse une quinzaine de tonnes et la hauteur de la structure, de la base jusqu’au coq, dépasse les 10 mètres. L’opération s’était bien passée en septembre et durant plusieurs mois, les ouvriers ont rénové le clocheton posé sur le côté de l’église, remplaçant les ardoises et les éléments de plomb, reposant le coq et la "boule" qui ont été redorés, tandis que la charpente elle-même avait pu être conservée puisqu’elle était en bon état.

À la différence de ce qui a été réalisé au palais de justice, les pieds de chêne n’ont pas été remplacés par une structure métallique: un bois plus dur que le chêne a été utilisé.

Avant de remettre le tout en place, mardi en début de matinée, il a fallu remonter les deux cloches qui avaient été retirées lors du démontage et placées en sécurité dans le cloître des Récollets. Ensuite, le clocheton lui-même, qui avait été placé sur des poutrelles métalliques en croix pour le soutenir, a été arrimé à une impressionnante grue. Et un homme s’est arrimé au-dessus de la flèche pour accompagner les opérations au plus près depuis les airs.

La remise en place a été spectaculaire… et peu évidente puisqu’un premier essai n’a pas abouti pour une raison technique. Alors qu’il était à hauteur de la toiture, le clocheton a dû être ramené temporairement sur son socle au sol le temps de régler ce souci. Ce qui a pu être fait rapidement et vers 13 h, l’église Saints-Jean-et-Nicolas avait retrouvé un clocheton flambant neuf.

Les travaux de rénovation de la toiture, évalués à un million d’euros – un subside régional de 570 00 € a été octroyé – vont se poursuivre jusqu’à l’été. Le chantier était prévu pour 200 jours ouvrables et d’après les responsables, tout se passe pour l’instant comme prévu.