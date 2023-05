Nivelles et Genappe : 143 accidents avec blessés, en 2022

La comparaison des chiffres de 2020 et de 2021 avec ceux de 2022 n’est pas très pertinente, les deux années précédentes ayant été marquées par des restrictions de déplacement et une circulation moindre sur les routes suite à l’épidémie de Covid 19. En ce qui concerne le nombre des accidents, on revient surtout aux niveaux enregistrés en 2018 et 2019.

Concrètement, 143 accidents ayant entraîné des lésions corporelles ont été comptabilisés en 2022 sur les deux communes, dont 13 se sont soldés par des blessures graves. Deux accidents mortels sont à déplorer: l’un est intervenu à Thines lorsqu’un automobiliste seul en cause a percuté un arbre alors qu’il ne portait pas sa ceinture de sécurité, et l’autre a eu lieu sur le ring 24 durant l’heure de pointe du matin, un conducteur distrait qui n’a pas freiné à temps ayant embouti la voiture qui se trouvait devant lui.

Quant au total du nombre d’accidents ayant entraîné uniquement des dégâts matériels, il s’élève à 510 en 2022… à la connaissance de la police. Parce que les accidents qui n’ont donné lieu qu’à un constat amiable, eux, ne sont pas connus des policiers. "Si le citoyen préfère parfois faire appel aux services de police, c’est parce qu’il pense que les policiers pourront trancher quant au fait qu’il soit en tort ou en droit, précise la police locale. Or, il se leurre car les compagnies d’assurances auront le dernier mot. Le constat amiable reste donc la meilleure solution."

Se basant sur un travail réalisé par une stagiaire en criminologie en 2021, la zone de police considère que la distraction est la première cause d’accidents sur son territoire. D’où certaines campagnes menées par les agents, dont une centrée sur la lutte contre l’usage du GSM au volant en octobre 2022. On notera que l’an dernier 455 infractions de ce type ont d’ailleurs été constatées dans la zone.

En ce qui concerne les autres contrôles, 3 042 conducteurs ont été testés concernant leur taux d’alcoolémie en 2022, soit 82% de plus qu’en 2021. Sur ce nombre, 93% étaient sobres, 66 ont été signalés "alert" et 137 "positifs". Par ailleurs, 50 procès-verbaux ont été dressés pour stupéfiants au volant. Ces dossiers ont débouché sur 23 retraits de permis.

La vitesse est aussi activement contrôlée dans la zone, les responsables concédant que les contrôles de ce type sont assez impopulaires, mais pourtant nécessaires pour la sécurité de tous. La preuve: 5 188 amendes ont été infligées l’an dernier pour des vitesses excessives adoptées sur les routes contrôlées par les policiers de la zone Nivelles-Genappe.