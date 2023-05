Un potager communautaire au Shopping Center de Nivelles

À l’extérieur du bâtiment, une partie des espaces verts ont aussi été transformés en prés fleuris pour favoriser la biodiversité, et quatre ruches ont été installées. Depuis deux ans, le Shopping Center a également aménagé un potager de 150 mètres carrés à l’arrière de ses installations, et celui-ci va prendre un nouvel essor dans les semaines qui viennent.

L’idée est en effet de créer un potager communautaire à l’arrière de la galerie et un horticulteur retraité, qui habite à proximité, a désormais accepté de consacrer un jour par semaine à l’entretien de cette parcelle. En contrepartie, il pourra bénéficier d’une partie des fruits et des légumes qui pousseront sur place.

"Les visiteurs du centre commercial auront également un rôle à jouer dans le potager communautaire, expliquent les responsables du Shopping Center. L’objectif est de les impliquer, ainsi que les habitants de Nivelles, dans la gestion et l’entretien du jardin en en faisant un projet participatif et local. Des ateliers et des événements liés au potager seront organisés, tels que l’apprentissage de la plantation et de la récolte, ainsi que des astuces pour entretenir son jardin."

Ce potager sera notamment mis en valeur lors des "éco-days", des journées que le Shopping Center va consacrer à la durabilité, avec différentes activités et la mise sur pied d’ateliers pour le grand public. Ces journées auront lieu dans le courant du mois de septembre. Il est prévu à cette occasion que des légumes qui seront récoltés dans le potager du centre commercial seront distribués aux cuisines collectives locales.