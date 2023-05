Nivelles : la braderie de l’Ascension, le temps des bonnes affaires

Pas le dimanche ? "Non, ce n’est pas une volonté des commerçants, répond la présidente de Nivelles Commerces, Fabienne Gielen. Mais le jeudi, jour férié, est un dimanche en soi ! On sait bien qu’il y a plus de monde en ville le jeudi et le samedi, donc autant concentrer tous nos efforts et notre budget pur proposer des activités lorsque la foule est présente dans les rues."

Brocante rue de Namur

Le thème retenu pour cette édition 2023 est "Au temps des bonnes affaires", en référence aux années 1900. De quoi proposer quelques animations originales. Ainsi les vieux métiers seront notamment mis à l’honneur, grâce à une troupe de comédiens qui a prévu de jouer plusieurs saynètes dans le centre-ville. On pourra peut-être aussi remonter un bon siècle en arrière en chinant des objets anciens sur la brocante qui sera mise en place, comme chaque année, dans la portion de la rue de Namur située entre le plateau de la gare et la rue Laurent Delvaux.

Le jeudi 18 mai en matinée, le corps musical déambulera aussi dans les rues. Le podium d’Espace Santé proposera des démonstrations de danse durant toute la journée au début de la rue de Namur, et un espace dédié aux enfants comprenant des châteaux gonflables sera aménagé sur la place de Lalieux. Un mur d’escalade est aussi prévu au boulevard Fleur de Lys, un spectacle de marionnettes sera proposé de 11h à 17h à la rue de Saintes, des concerts seront donnés au square Gabrielle Petit, et un artiste spécialisé dans les bulles géantes animera… la rue du Géant. En plus des étals bien fournis devant les magasins et des installations des commerçants ambulants, on trouvera aussi dans les rues du centre pas mal de stands d’associations locales. Pour les sociétés de gilles par exemple, la participation à la braderie constitue une belle occasion de générer un peu de recettes afin de financer leurs activités… en plus de mettre une belle ambiance sur place durant ce week-end festif.

Collegian Band et "cortège compulsif"

Le vendredi, les commerces ouvriront aussi leurs portes en continuant à proposer une foule de bonnes affaires et les ambulants resteront présents. Mais ce sera beaucoup plus animé le samedi 20 mai avec notamment le Collegian Band pour l’ambiance musicale, et un "cortège compulsif" qui sera composé par des artistes de rue. Un flash mob est aussi programmé sur la place de Lalieux, tandis que Play2Move mettra la place Lambert Schiffelers à l’heure de la Zumba.