Nivelles: jusqu’à 30 mois de prison pour avoir tenté de dévaliser plusieurs camions sur l’aire d’Orival

La Renault Megane quitte précipitamment les lieux à 3 h 03. Elle est aussitôt prise en chasse. Gibier et chasseur roulent à 195 km/heure. La poursuite s’arrêtera lorsque la voiture des policiers qui vient de dépasser celle des fuyards sera heurtée par celle-ci. Un des occupants parvient à s’enfuir. Un certain Karim, non autrement identifié.

Les deux autres auraient dû comparaître à l’audience correctionnelle de Nivelles le 4 avril dernier afin de s’expliquer à propos de la prévention de tentative de vol. Seul Nouh A., 30 ans, de Molenbeek-Saint-Jean, avait fait le déplacement. "J’étais raide mort cette nuit-là, soutiendra-t-il. Je ne savais pas où j’étais." Il est sans nouvelle de son coprévenu Ilias D., mais leur avocat bruxellois Martins croit savoir qu’il se trouve en Espagne.

Pas de quoi émouvoir le substitut Antoine D’Huart qui requit trois ans de prison avec sursis pour l’absent et 40 mois avec sursis pour celui qui était présent, mis en préventive jusqu’au 9 avril 2020, dont l’avocat plaida l’acquittement.

L’avocat tenta le tout pour le tout. Le cutter découvert dans les poches de son client ? Pas d’explication mais, vu son état hautement alcoolisé, son propriétaire était incapable d’avoir tailladé les bâches de neuf camions dans l’espoir de découvrir un contenu intéressant à embarquer dans la Renault Master.

Pas de preuve, non plus, de sa participation au vol de la Renault Megane quelques jours avant dans la région de Lille. Et rien ne prouve qu’il soit l’auteur des fausses plaques d’immatriculation de la Renault Master.

Le tribunal n’a rien voulu entendre: 30 mois avec sursis pour Nouh A., deux ans avec sursis pour Ilias D.