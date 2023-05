C’est reparti pour Nivelles Village

"Il y a du monde pour ce premier jour, une nouvelle fois, et j’en suis vraiment content, commentait sur place mercredi soir l’échevin du commerce, Benoit Giroul. C’est un vrai plus pour la notoriété de Nivelles, pour le secteur horeca mais aussi pour les commerçants du centre-ville en général. Avec un conseil d’administration renouvelé et une nouvelle coordinatrice qui a déjà pu apporter une touche de nouveauté en plus de consolider l’acquis, Nivelles Commerces insuffle une dynamique encourageante. Nous venons aussi de lancer un marché du mercredi après-midi au Petit Baulers mais ce sont deux événements complémentaires, pas du tout concurrents."

Objectif fixé pour la saison 8 de Nivelles Village: atteindre les 80 000 personnes, sachant que la fin des travaux de rénovation du palais de justice a permis de gagner de l’espace sur la place Schifflelers et donc de revenir à quatorze food trucks, alors qu’ils étaient douze l’an dernier.

Outre cette augmentation des participants, Nivelles Commerces a prévu quelques nouveautés en matière d’animations comme la carabooth – une caravane où on peut se prendre en photo – présente ce mercredi, ou encore une fresque peinte en direct par des graffeurs. Et évidemment, les organisateurs maintiendront quelques incontournables comme les soirées salsa, une fois par mois jusqu’en septembre.

"Nous avons aussi acquis du mobilier supplémentaire pour installer devant les food truck, ajoute la présidente de Nivelles Commerces, Fabienne Gielen. On avait prévu vingt tables et quarante chaises mais on voit bien ce soir que les gens installent quatre chaises autour d’une petite table, plutôt que deux. C’est très représentatif de la convivialité de Nivelles Village, et on va donc investir dans l’achat d’autres chaises !"