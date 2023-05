Les cambriolages reculent, la criminalité informatique augmente dans la zone Nivelles-Genappe

Avec quelques nuances tout de même: certains types de faits sont en baisse indéniables ou restent stables comme les cambriolages dans les habitations (216 faits en 2022) et dans les commerces (40 faits). Parfois aussi, des chiffres qui explosent dans un domaine particulier sont dus à un seul auteur ou à une petite bande ayant sévi de manière répétitive.

Ainsi, les vols dans les véhicules sont en augmentation de 85% (187 faits) mais ils sont dus à trois "vagues" distinctes dans la cité des Aclots: une bande venue de Bruxelles, qui écumait les rues de Nivelles en s’attaquant aux voitures non verrouillées, a fini par être identifiée, un Nivellois "bien connu" utilisant le même procédé a lui aussi été intercepté et s’est retrouvé en prison, et une autre bande a ciblé durant deux semaines le parking du Shopping Center, en utilisant une télécommande qui bloquait les systèmes de verrouillage central.

Dans le même esprit, le nombre d’actes de vandalisme passe de 68 en 2021 à… 228 en 2022. Mais on s’aperçoit en regardant les chiffres détaillés que cette explosion est due en très grande majorité à des dégradations de véhicules. Explication: avant d’être pincés grâce à un témoignage, quelques jeunes se sont "amusés" durant une quinzaine de jours à descendre depuis la gare jusqu’en centre-ville en marchant sur les capots et les toits des voitures, sautant d’une à l’autre !

Fraude informatique

En dressant un "top 10" des faits criminels de 2022, le commissaire divisionnaire Pascal Neyman observe un glissement qui était déjà perceptible ces dernières années et qui se confirme aujourd’hui.

Les cambriolages se retrouvent en quatrième position, précédés par le vandalisme pour les raisons ponctuelles expliquées ci-dessus, les coups et blessures (lire ci-contre), et ce sont à présent les faits de fraudes informatiques (337 procès-verbaux en 2022) qui sont les plus nombreux.

Il est vrai que le domaine est vaste, allant des e-mails de phishing à l’escroquerie au Digipass, en passant par l’utilisation frauduleuse des cartes bancaires ou les arnaques lors d’achats en ligne. Mais pour le chef de zone, on peut mettre cette nouvelle criminalité, en hausse de 154% en un an, en parallèle avec la baisse marquée des faits d’escroquerie "traditionnelle" et des vols par ruse.

Désormais, ceux qui veulent détrousser leurs contemporains sévissent davantage sur Internet et par écran interposé que dans les rues. C’est d’autant moins risqué pour eux que la police concède disposer de moins de leviers d’action contre cette criminalité souvent internationale, si ce n’est de tenter de sensibiliser les citoyens aux risques qu’ils courent sur le Net.