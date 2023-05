Vol avec violence sur la Grand-Place de Nivelles : 10 mois avec sursis

Un couple se trouve, en voiture, sur la Grand-Place de Nivelles le 15 janvier 2017. D’une Peugeot 308, surgissent un homme et une femme munis d’armes semi-automatiques. Ils exigent le sac de la passagère et disparaissent. Il contient des documents d’identité et des cartes bancaires qui vont être utilisées à plusieurs reprises à Montignies-sur-Sambre. Les auteurs vont s’autoriser de faux contrats informatiques et passer des commandes en ligne via divers opérateurs téléphoniques.