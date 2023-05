500 000 € pour rénover trois rues historiques de Nivelles

Lors des travaux, il y avait eu quelques controverses lorsque le petit rond-point surmonté d’un réverbère dans ce quartier du Petit Saint-Jacques, au centre de Nivelles, a disparu. D’autres ont regretté aussi le côté très minéral de la place du Haubergon nouvelle formule, bien qu’un arbre ait été ajouté depuis, comme le prévoyaient les plans.

Mardi, l’échevin des Travaux, Pascal Rigot, a expliqué que l’espace urbain évolue, et que le collège suit cette évolution. Le but du chantier était de créer des espaces partagés entre les voitures – qui peuvent toujours circuler mais à moindre vitesse – et les usagers faibles, piétons et cyclistes, désormais davantage en sécurité.

11 brasseries

À propos d’évolution, l’échevin a pointé quelques éléments historiques: la rue des Brasseurs, qui a compté jusqu’à 11 brasseries, a changé de nom de multiples fois. Elle abritait en 1225 une fondation communale, la Maison des Douze Apôtres, venant en aide à douze vieillards incapables de gagner leur vie en travaillant. La rue des Pêcheurs, elle, s’est appelée rue Seingliers au XIVe en référence à un de ses habitants, et est même devenue la rue du Sanglier en 1734.

Pour en revenir au chantier, celui de la rue des Pêcheurs s’est déroulé comme prévu, et des renforcements ont été réalisés pour certaines maisons anciennes. La fibre optique a été posée et les raccordements de gaz ont été mis aux normes. Le total des travaux a coûté environ 210 000 €.

Ce fut par contre plus compliqué pour les rues Saint-Jean et des Pêcheurs, avec de mauvaises surprises au niveau de la fondation des voiries. Un câble électrique de moyenne tension a également dû être remplacé, et les raccordements de gaz étaient à trop faible profondeur. Pour avancer, il fallait aussi tenir compte de la présence de l’école du Sacré-Cœur.

Finalement, le chantier a coûté 290 000 € alors qu’il avait été attribué pour 170 000 €.

Au total, le coût de la rénovation des trois rues et de la place s’élève donc à 500 000 €, avec un subside régional de 60%.