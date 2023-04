Nivelles : deux jours d’exposition pour 130 artistes en herbe à l’école du Béguinage

On y présente les œuvres réalisées par les 130 élèves des six classes maternelles, et le résultat est assez bluffant. Il faut dire que l’art a servi de fil rouge aux activités menées depuis le début de l’année dans ces classes, avec des visites d’intervenants extérieurs et également un déplacement au musée de Mariemont.

"Pour certains élèves, c’était une première visite dans un musée, explique Madame Aude, une des institutrices qui ont participé au projet. Certaines œuvres les ont marqués et par la suite, nous avons travaillé avec eux “à la manière de” pour les sensibiliser à l’art. Ils ont vraiment accroché ! On a reçu aussi des artistes en classe, et pas seulement des peintres. Par exemple, une musicienne est venue jouer devant eux."

Magritte, Niki de Saint Phalle, Fernand Léger…

Dans l’expo, au fil des travaux, on trouve des œuvres inspirées par Magritte et pour lesquelles les enfants se sont manifestement beaucoup amusés à imiter le style, mais on reconnaît aussi Niki de Saint Phalle, Fernand Léger, ou encore les portraits avec des légumes de Giuseppe Arcimboldo. Les élèves ont d’ailleurs poursuivi dans la même veine pour réaliser les bricolages de la Saint-Nicolas, le cadeau de la fête des mères et celui, encore à peaufiner, de la fête des pères.

En classe, les institutrices ont non seulement montré des œuvres mais aussi projeté, quand c’était possible, des vidéos dans lesquelles on voit l’artiste au travail. Des parents, ou encore une ancienne directrice, sont également venus pour animer des ateliers.

"Choisir l’art comme fil conducteur tout au long de l’année permet d’avoir un point de repère dans les activités, explique la directrice de la section maternelle du Béguinage, Vanessa Bullaert. C’est une richesse pour les enfants qui s’ouvrent à la culture et rencontrent des intervenants extérieurs, et c’est aussi un projet rassembleur pour les enseignantes. Cette exposition permet de mettre en valeur tout le travail qui a été réalisé."