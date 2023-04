Nivelles : pas de changement de nom pour l’école de la Maillebotte

Le conseiller socialiste a écarté une des objections entendues précédemment: le fait qu’Alberto Borin n’a pas été directeur de l’école de la Maillebotte. Exact, mais il a tout de même dirigé l’École normale de Nivelles, a précisé Louison Renault. Qui a rappelé aussi le rôle de l’ancien échevin pour relancer l’école de la Maillebotte qui fonctionne à présent très bien et participe à la vie de tout un quartier. Louison Renault a par ailleurs précisé que la demande n’était pas qu’on oublie le nom actuel de l’école: on pourrait nommer l’établissement "École de la Maillebotte Alberto Borin".

"Il faut que cela ait du sens"

C’est l’échevine de l’Enseignement, Isabelle Bourlez (Écolo), qui est montée au front pour défendre la position du collège. Elle a précisé que depuis le conseil communal où le point avait déjà été discuté, la veuve d’Alberto Borin avait fait savoir à la Ville qu’elle refusait la pose d’une plaque commémorative, demandant que le nom de l’ancien échevin soit lié à celui de l’école.

Isabelle Bourlez a surtout retracé l’historique du quartier depuis les années 50, la présence de l’école de l’État qui a fermé, la demande des habitants et effectivement, le combat d’Alberto Borin pour implanter l’école communale qui existe aujourd’hui. "Changer le nom d’une école doit être un choix de l’école et du quartier, a avancé l’échevine. Il faut que cela ait du sens. Cela va un peu vite, le collège a décidé de ne pas changer le nom."

"Je ne comprends pas…"

Pour DéFI, Véronique Vandegoor a appuyé la demande de Plus: "J’ai connu cette école à l’abandon et c’est Alberto Borin qui a œuvré pour la rouvrir. Ce que j’entends ce soir est malheureux et honteux. C’est un manque de reconnaissance, je ne comprends pas…"

Lors du vote sur le point, l’opposition a choisi le oui et la majorité a dit non, à l’exception toutefois de Thierry Meunier (Écolo) et Benard Lauwers (MR), qui ont opté pour l’abstention.