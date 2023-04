Six heures de cuistax: les invités de dernière minute ont battu les doubles tenants du titre de justesse

De quoi rendre les pavés de la Grand-Place assez glissants pour les tournants et les freinages, mais insuffisant pour refroidir l’enthousiasme des vingt-six équipes participantes.

"Nous sommes complets: 26 équipes, c’est le maximum que nous avions fixé. Cela fait tout de même plus de 300 personnes au total, indique Michael Jacquemin, le responsable de l’ASBL organisatrice, Racing for Kids. Et si la course s’est déroulée à 50% sous la pluie, tout le monde est resté motivé: les trois premiers sont d’ailleurs vraiment au coude à coude."

Confirmation en début de soirée, lors de la remise des prix, puisque 15 équipes ont bouclé plus de 100 tours durant l’épreuve. Les troisièmes du classement, Les Fous du Volant, sont des habitués et ont parcouru 132 tours au total, soit 92,4 km !

Devant, le combat a été vraiment acharné et finalement, Les Œufs Mollets, un groupe d’amis qui a remporté les deux dernières éditions, n’ont pas pu résister à l’implacable remontée des outsiders, Les Flash McQueen. Ceux-ci sont montés sur la première marche du podium, après avoir parcouru pas moins de 94,5 km en cuistax sur les pavés aclots, de 10h à 16 h.

Et parler d’outsiders n’est pas abusif puisqu’ils n’avaient jamais participé à la compétition et qu’ils se sont inscrits… vendredi.

"On voulait essayer depuis longtemps mais ça ne s’était pas fait… Jeudi, quand on a vu qu’il restait une place disponible, on a monté une équipe comme on pouvait. Et voilà, on a gagné !, souriait Enzo Del Basso, la coupe en main et entouré de ses amis. On fait tous différents sports, et on vient de l’Athénée royal de Nivelles. Nous étions neuf. Enfin, on a terminé à huit parce qu’il y a un blessé."

Un blessé assez en forme tout de même pour savourer cette première victoire de l’équipe. C’est que l’épreuve n’a pas pour unique but l’exploit sportif: Racing for Kids reverse les bénéfices à des associations qui travaillent avec les enfants et c’est l’Opération Papa Noël qui a été choisie pour cette édition. Cette association offre des cadeaux à Noël aux jeunes en situation précaire.