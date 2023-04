Nivelles : marre de la saleté, disent les riverains du parking Roblet

Il est pourtant rarement complet et les riverains, habitants et commerçants, tirent aujourd’hui la sonnette d’alarme: l’insécurité qu’il génère depuis quelques mois handicape sérieusement les affaires aux alentours, et gêne tous ceux qui sont obligés de passer par là. Les autres évitent les lieux…

"Plein de gens n’osent plus y entrer"

"Je vais interpeller le collège sur ce sujet au conseil communal de lundi: ce n’est plus possible de continuer comme ça ! affirme Claudy Epis, conseiller communal PluS (opposition), qui habite sur place. Venez voir, c’est plein de déchets, de déjections humaines, ça sent l’urine partout… En soirée, les personnes qui squattent s’y bagarrent régulièrement. Plein de gens n’ont plus envie de se garer dans ce parking, ou n’osent tout simplement plus y entrer."

Un petit tour sur place confirme la situation. Dans les recoins et le long des murs, entre les flaques d’urine et les mouchoirs qui ont servi à s’essuyer, l’odeur est épouvantable. Une moto sert manifestement souvent de paravent pour ceux qui se soulagent derrière. Un peu plus loin, on trouve des restes de nourriture, des amoncellements de cannettes et de déchets divers, une paillasse où des personnes sans domicile ont pris l’habitude de dormir…

"On appelle régulièrement la police, qui passe et fait son travail, explique un membre du partenariat local de prévention (PLP) croisé sur place. Mais 20 minutes après que les agents soient passés, les squatters sont à nouveau là et les problèmes recommencent…"

"On a peur de voir arriver l’été"

Claudy Epis confirme: les policiers font leur boulot, tout comme les membres du service des travaux et les nettoyeurs de rue quand ils passent sur place. Mais le parking redevient très sale dès le lendemain…

"On a peur de voir arriver l’été, soupire le conseiller communal. Parfois, il y a plus d’une dizaine de personnes complètement ivres, ici, en soirée. Deux surfaces commerciales ne trouvent pas de locataires, et les clients sont moins nombreux dans les commerces installés à proximité. Tout simplement parce que les gens évitent de venir…"

Nettoyer, ou installer des toilettes comme cela a été suggéré – mais qui va les entretenir ? – sur les réseaux sociaux, pour les riverains, ce n’est pas s’attaquer au fond du problème. Le ras-le-bol monte et les habitants demandent que la Ville et le CPAS trouvent une solution structurelle pour mettre fin à cette situation.

"Les personnes qui se rassemblent ici sont des êtres humains, il faut leur proposer un autre endroit, essayer de les prendre en charge, continue Claudy Epis. Mais en attendant, il y a un vrai problème d’hygiène et d’insécurité qui est insupportable pour les habitants et les commerçants. Il faut absolument que les choses bougent !"