Nivelles Village et ses foodtrucks de retour dès le mercredi 3 mai

Parce que la météo a été exceptionnelle, parce que les Nivellois avaient certainement envie de se retrouver dans une ambiance conviviale et festive après la période Covid, et sans doute aussi parce que la réputation de l’événement est désormais bien établie. Sur les réseaux sociaux, Nivelles Village a quelque 6 000 followers !

Il n’y avait donc aucune raison de renoncer à cette formule gagnante et Nivelles Village reviendra cette année chaque mercredi à partir du 3 mai, de midi à 22 h, avec en plus un nombre de foodtrucks en (légère) augmentation. Il devrait donc y avoir quelques nouveautés. "Nous en avions 12 chaque semaine l’an dernier, et nous allons passer à 14, indique Fabienne Mahy-Gielen, présidente de Nivelles Commerces. Par contre, nous arrêtons à la mi-septembre. L’an dernier, avec le Covid, on avait commencé un peu plus tard en maintenant 20 dates, pour aller jusqu’à la fin du mois de septembre. Mais c’était deux semaines de trop: le beau temps n’était plus là, et les gens avaient repris leurs habitudes d’après la rentrée."

Nivelles Village, ce sont aussi des animations variées chaque mercredi. Ce sera encore le cas pour cette nouvelle saison avec des graffeurs qui réaliseront une fresque en direct en mai, la venue d’une fanfare, des démonstrations de danse d’Espace Santé, la fête de la musique en juin, une journée américaine en juillet, de la pétanque en août, quelques petits concerts, la venue d’une caravane "Carabooth" pour se prendre en photo en groupe…

Que les amateurs se rassurent, il y aura toujours, une fois par mois, ces soirées salsa qui mettent une terrible ambiance sur la Grand-Place. Ces jours-là, Nivelles Village jouera d’ailleurs les prolongations jusqu’à 23 h.

Le succès ne se limite pas aux foodtrucks: tout l’intérêt de l’initiative est d’amener beaucoup de monde en centre-ville le mercredi soir, sur les terrasses des cafés des alentours et jusque dans les restaurants des rues adjacentes.

"L’an dernier, à la rue de Bruxelles, les terrasses ont vraiment fait le plein, affirme la présidente de Nivelles Commerces. La réflexion est d’ailleurs en cours pour peut-être ajouter, à partir de juillet, quelques foodtrucks dans la rue de Namur. Ce n’est encore qu’une idée: il faut que les commerçants soient d’accord d’ouvrir jusqu’à 21h ces soirs-là. Parce que placer deux foodtrucks seuls dans une rue où rien n’est ouvert, ça ne sert à rien…"