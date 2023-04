Nivelles : pas de menaces sur l’école de devoirs du Vert Chemin

Dans sa réponse, l’échevine de l’Enseignement, Isabelle Bourlez, a confirmé la fermeture en décembre dernier pour cause de manque de personnel… mais aussi la réouverture. L’intention du collège n’a en effet jamais été d’arrêter les activités de l’école des devoirs du Vert Chemin, pas même jusqu’au mois de juin.

Ce qui s’est passé, c’est que le plus ancien des animateurs a trouvé un travail ailleurs, et une deuxième personne active sur place a dû renoncer pour des raisons familiales.

La Ville a donc dû se mettre en quête de bénévoles disposant à la fois des compétences nécessaires à l’encadrement des enfants, et de disponibilités compatibles avec l’ouverture, tous les jours de la semaine, de cette école de devoirs de quartier où sont inscrits une quarantaine de jeunes.

"Le but de notre coordinateur Accueil Temps Libre (ATL) est de trouver des personnes pour combler ce manque, et nous avons trouvé quelqu’un pour remplacer l’animateur qui s’en va, ainsi que quatre bénévoles qui sont actuellement à l’essai, a précisé Isabelle Bourlez devant les conseillers communaux. Des solutions ont été trouvées pour rouvrir: nous n’avons pas laissé tomber cette école de devoirs !"

Le principe veut que les bénévoles s’occupent du soutien scolaire, tandis que les animateurs encadrent les autres activités extrascolaires proposées sur place aux jeunes.

"Une école de devoirs veille au développement intellectuel de l’enfant, au développement et l’émancipation sociale, à la créativité, à l’accès et à l’initiation aux cultures dans leurs différentes dimensions, ainsi qu’à l’apprentissage de la citoyenneté et de la participation", confirme Joachim Vanherp, le coordinateur ATL aclot.

L’échevine a précisé, en plus de la bonne nouvelle de la réouverture, que le plan d’embauche de la Ville prévoit l’engagement de deux animateurs supplémentaires (à temps partiel), spécifiquement pour les deux écoles de devoirs communales. L’avis de recrutement devrait paraître tout prochainement, pour permettre leur entrée en fonction à la fin du mois d’août.