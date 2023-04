Nivelles : la belle réussite des premiers jeux interquartiers

Au départ, l’idée était que les quartiers s’affrontent mais à Nivelles, les familles, les amis, les clubs ou les groupes folkloriques ne connaissent pas de ces frontières géographiques: des demandes sont rapidement arrivées pour rassembler au sein du même groupe des habitants de plusieurs quartiers. Les organisateurs ont accepté tout en maintenant le nom initial, inspiré par les jeux intervillages de communes des alentours, mais en donnant un autre sens au mot. Pourquoi "interquartiers" ne signifierait pas aussi qu’on rassemble plusieurs quartiers dans une équipe ?

Une fois le concept lancé, la Ville et Nivelles en Fêtes ont soutenu l’initiative. Dimanche, le site de l’école communale de la Maillebotte était ouvert pour accueillir ces premiers jeux, et les bénévoles de Nivelles en Fêtes ont apporté un soutien logistique, notamment en tenant le bar toute la journée.

D’accord, la météo en cette mi-avril aurait pu être plus clémente mais finalement, il y a tout de même eu du monde pour ce lancement, et il n’y a pas eu de couac dans l’organisation. "S’il avait fait très bon, comme c’est une première, nous aurions peut-être eu plus de mal à gérer une foule importante, indiquait Sara Demuth, une fois la dernière épreuve clôturée. Aujourd’hui, tout s’est très bien passé, et nous avons eu pas mal de demandes pour former des équipes supplémentaires lors de la prochaine édition."

Le but était de créer un événement pérenne et vu l’engouement rencontré, les organisateurs sont en effet décidés à mettre sur pied, l’an prochain, une nouvelle journée de jeux interquartiers. C’est que la convivialité et le fair-play étaient au rendez-vous, et tout le monde attend une suite.

D’autant que les équipes participantes, entre le tir à la corde, la course relais ou le concours de rapidité pour engloutir une tarte al djote, se tenaient en fin d’épreuve dans un mouchoir de poche: les Enfants de Jean de Nivelles 2 ont gagné avec 115 points, suivis des potes de la Maillebotte (108 points) et le Karaté Shitokaï (107 points). Il y a donc des revanches à prendre !