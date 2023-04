Nivelles : pas simple de prévoir des parkings périphériques lors du carnaval

Pour l’échevin en charge des fêtes et du folklore, Benoît Giroul, il convient d’abord de préciser que cette fermeture du centre-ville aux voitures a donné un sentiment de sécurité, alors que le carnaval aclot enfin de retour a attiré beaucoup de monde.

Avant l’événement, des contacts avaient été pris avec certaines grandes surfaces pour que leur parking puisse accueillir des visiteurs. Bonne idée sans doute, mais qui s’est heurtée à un problème pratique. Les propriétaires de ces parkings ont émis des conditions pour que l’utilisation soit sans dommage pour eux: la présence d’une société de gardiennage, le nettoyage du parking une fois le carnaval terminé, et quelques exigences supplémentaires encore pour certains. "Ce qui était loin d’être gratuit, a précisé Benoît Giroul. Comme l’organisation de navettes, d’ailleurs… Alors que lors d’autres événements qui ont attiré du monde à Nivelles, on a vu que les parkings mis à disposition au-delà du centre n’ont pas eu beaucoup de succès. Je pense à Viva for Life: en soirée, les parkings de la gare étaient ouverts mais ils n’étaient vraiment pas remplis. Les gens considéraient que c’était trop loin de la Grand-Place."

Gaëtan Thibaut (PluS), lui, a évoqué le tir du feu d’artifice du lundi soir, depuis le parking du Forem. Certains riverains ont considéré qu’il y a généré de l’insécurité, et le conseiller socialiste s’est demandé s’il ne faudrait pas trouver un autre endroit, par exemple le parking du collège Sainte-Gertrude.

Benoît Giroul a précisé que le parking du Forem, à la différence du cloître de la collégiale par exemple, avait été validé par les pompiers pour tirer ce feu d’artifice qui fait partie des traditions du carnaval. Une des contraintes, c’est qu’il faut garantir une bonne visibilité depuis l’endroit où se déroule le rondeau…

Finalement, un seul e-mail de réclamation est arrivé à l’hôtel de ville pour regretter les nuisances engendrées durant les 12 minutes de tirs des fusées. Le réclamant évoquait notamment les retombées de déchets chez lui, et le courrier a été transmis à l’artificier. Celui-ci estime que ce sont surtout des bouts de papier qui retombent au sol, et il a proposé d’aller les ramasser.