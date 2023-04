Nivelles : 18 mois de prison pour un voleur qui sévit depuis 25 ans

Le premier de ces dossiers concerne des vols commis dans les magasins au début de 2022: sept rouleaux de sacs-poubelle chez Colruyt, de l’alcool chez Carrefour, des paquets de viande au Delhaize, des bouteilles de whisky…

Porto et tarte al djote

Petite touche nivelloise dans le deuxième dossier: le 5 septembre 2022, alors qu’il était sorti de prison trois jours auparavant, Michael a planqué sous son t-shirt, pour sortir d’un Proxy Delhaize, trois bouteilles de porto mais aussi une tarte al djote. Entendu par la police après s’être fait pincer, il a précisé qu’il y avait bien plus dangereux que lui, puisqu’il n’est qu’un petit voleur dans les magasins.

Un voleur entêté tout de même. En février dernier, ce sont des boîtes d’outillages qu’il a piquées dans un magasin de bricolage de la cité des Aclots. Ivre et intercepté à proximité, il a précisé aux policiers qu’il était d’accord pour aller en prison.

"Je vous rassure, vous êtes en bonne voie !", lui a annoncé la présidente à l’audience. Le ministère public a acquiescé: les premières comparutions de l’intéressé en correctionnelle datent d’il y a 26 ans et depuis, il ne semble pas y avoir eu de pause…

"La prison, ce n’est peut-être pas une bonne solution mais vous boirez un peu moins..."

Même si une nouvelle fois, le Nivellois a assuré au tribunal qu’il était décidé à changer, et à entreprendre une cure au Domaine pour arrêter définitivement l’alcool, à présent que sa santé fragilisée l’a obligé à stopper la drogue. "La prison, ce n’est peut-être pas une bonne solution mais vous boirez un peu moins, et les commerçants ne subiront plus vos vols !", s’est agacée la substitute.

L’avocate de la défense, elle, a plaidé qu’effectivement, une peine de prison ne changerait rien. Si on ne s’attaque pas au problème de la consommation d’alcool de son client, il recommencera une fois remis en liberté. "Mais dès que monsieur va sortir de la salle d’audience, il recommencera !", n’a pu s’empêcher de rétorquer la présidente. Le jugement vient de tomber: le Nivellois écope de dix-huit mois d’emprisonnement ferme.