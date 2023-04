Un chantier inhabituel à l’hôtel de ville de Nivelles

Un danger tout à fait maîtrisé tout de même, puisqu’il s’agit d’un chantier qui était prévu et pour lequel le petit hall d’entrée a été transformé en pièce complètement hermétique, avec une entrée d’air filtrée.

"Nous avions un souci électrique dans ce partie du hall: les lampes fixées dans le faux plafond ne fonctionnaient plus, ce qui était dangereux dans une entrée où passe le public, explique le bourgmestre Pierre Huart. Nos électriciens ont examiné le problème et il est apparu qu’il fallait démonter pour accéder au câblage. Mais comme il y avait de l’amiante, nous avons dû faire appel à une société spécialisée pour réaliser ces travaux."

D’après un technicien de la Ville, la quantité d’amiante est assez limitée. En réalité, l’amiante en question se trouve dans les protections placées pour empêcher que la chaleur dégagée par les anciennes ampoules halogènes chauffent les éléments du plafond. Mais évidemment, il n’était pas question de prendre des risques en démontant et en manipulant ce matériau sans respecter les règles.

La zone est donc effectivement été hermétiquement fermée depuis lundi, et l’intérieur est placé en dépression pour qu’il n’y ait pas d’air qui sorte. La seule entrée d’air est régulée par un filtre spécifique, et les ouvriers qui travaillent sur le chantier portent des combinaisons et des masques. Plus impressionnant encore, un sas a été créé entre l’intérieur de l’hôtel de ville et la zone de travail proprement dite. Ce sas comprend un vestiaire et une douche par laquelle les hommes passent avant de mettre des vêtements non contaminés par l’amiante afin de sortir.

C’est plutôt inhabituel, mais le dispositif permet que les travaux en cours n’aient aucun impact sur les autres parties de l’hôtel de ville, où tout fonctionne normalement et l’ensemble des services restent accessibles via l’entrée coté "parking de la Goutte". Afin de permettre l’enlèvement de l’amiante puis la remise en état, le chantier est prévu jusqu’au vendredi 7 avril.