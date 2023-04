Nivelles : Claire Borin ou le combat d’une veuve aimante et déterminée

Pour elle en effet, il s’agit d’un problème essentiellement politique. "En conseil communal, Louison Renault (PS) a proposé que l’école de la Maillebotte porte le nom d’Alberto Borin. La majorité a rejeté cette suggestion alors que, il y a plusieurs années déjà, la majorité, autrement constituée, décida de donner à l’école de Baulers le nom de son ancien directeur André Hecq, qui le méritait pleinement d’ailleurs. Je ne peux pas m’empêcher de penser qu’il s’agit d’une pure affaire de politique ou plutôt de politicaille."

Et Claire Borin de rappeler avec émotion le parcours scolaire d’Alberto, directeur de l’École normale de l’État et de ses huit implantations (écoles d’application) de 1981 à 1983. Au plan politique, il fut échevin de l’Instruction publique à Nivelles en 1988, sénateur de 1987 à 1991 et de 1994 à 1995, puis député de mai 1995 à 1999.

Claire Borin en revient à la Maillebotte: "Alberto a été approché par de riverains de l’ancienne école de la Maillebotte qui avait périclité au point de devoir fermer ses portes en 1990. Elle était devenue une ruine et était le lieu de rendez-vous de squatters. Ils lui demandaient de tenter de la rouvrir. Il alla sonner aux portes de parents susceptibles de lui confier leurs enfants et une forme de miracle s’accomplit. Il dégotta des subsides pour la reconstruction du bâtiment que la Ville racheta en 1996. Elle entama la rénovation. L’école fut relancée et rouvrit en 1998 avec 204 élèves. Aujourd’hui, maternelle et primaire confondus, elle compte plus de 500 élèves.

Il n’en resta pas là. L’école de Bornival était menacée de fermeture faute du nombre requis d’élèves. Il passa un mois de vacances à faire du porte-à-porte. Son activité inlassable finit par porter ses fruits. L’école fut sauvée".

Avant les funérailles, la Ville mit un livre d’or à disposition de la population. Claire Borin le garde précieusement et en épingle quelques mots. Ainsi ceux de la ministre de la Région wallonne Valérie De Bue (MR): "Je me souviens très bien d’Alberto, de sa sympathie et de sa bienveillance à mon égard. Je souhaite témoigner de mon profond respect à l’égard de sa personne et de son engagement politique. La Ville de Nivelles se souviendra longtemps de ses actions". Ou encore les mots de l’échevine de l’Enseignement, Isabelle Bourlez (Écolo): "C’était un homme qui avait son franc-parler et qui a aussi ouvert l’école de la Maillebotte. J’espère mettre autant de cœur à l’ouvrage qu’Alberto".

"La porte n’est pas tout à fait fermée"

Claire Borin se dit déçue de l’attitude de la majorité qui, pourtant, proposait de rappeler le souvenir de son mari en posant une plaque commémorative à son nom à l’école de la Maillebotte.

Elle a écrit au collège communal: "De quel droit vous permettez-vous de mettre une plaque commémorative au nom d’Alberto sans me demander mon autorisation ? Je vous interdis de la placer alors qu’il en existe déjà une (NDLR: sur le site de l’école de la Maillebotte) ".

Son souhait: que l’école soit rebaptisée "école de la Maillebotte – Alberto Borin".

Ce lundi, l’échevine Isabelle Bourlez a pris contact avec Fabienne, la fille d’Alberto, et lui a dit que le nom Maillebotte devait rester car c’est l’école d’un quartier. Peu après, elle nous a téléphoné: "De fait, Alberto Borin a donné une impulsion décisive à la relance de l’école. La porte n’est pas tout à fait fermée".