Nivelles: le grand étang de la Dodaine accueille un cygne venu de Bousval

Mais ces dernières années, la vie des cygnes en terre aclote s’est manifestement compliquée.

Plusieurs d’entre eux sont morts, parfois suite à des actes de malveillance, parfois à cause d’accident. Ainsi, un d’eux, en 2015, avait ainsi été percuté par une voiture. Un autre a été blessé au cou, et on soupçonnait un coup de bâton violent.

À plusieurs reprises, la Ville a fait des efforts pour accueillir de nouveaux cygnes sur le plan d’eau. Mais cela ne s’est malheureusement pas toujours bien terminé et l’an dernier, il n’y en avait plus dans le parc.

Lacune désormais réparée depuis vendredi soir: un nouvel oiseau est arrivé. "C’est un cygne qui avait été blessé à une aile, et qui a été récupéré par l’Arche, le centre de revalidation des animaux sauvages qui est situé à Bousval, confirme le bourgmestre Pierre Huart. Nous avons des contacts réguliers avec eux, pour d’autres animaux. Ils ont soigné ce cygne, et ils nous l’ont proposé gratuitement. Nous l’avons accepté."

S’il ne doit pas faire pas l’objet de soins particuliers de la part des services chargés de l’entretien du parc, le nouvel habitant de la Dodaine est tout de même surveillé pour s’assurer que tout se passe bien pour lui. Et les membres du club de pêche jettent également un œil attentif. Certains lui trouvent déjà un caractère bien affirmé. En clair, il ne se laisse pas embêter et il veut mieux ne pas lui chercher noise. Un promeneur averti…

"On dit souvent qu’il vaut mieux avoir un couple, commente le bourgmestre Pierre Huart. Je n’ai pas demandé s’il s’agit d’un mâle ou d’une femelle. Pour l’instant, l’acquisition d’un deuxième cygne n’est pas à l’ordre du jour mais ce sont des animaux qui se déplacent, et il y en a pas mal du côté du canal à Seneffe. On espère que celui qui est à présent à la Dodaine pourra attirer un partenaire…"