Des élèves de Nivelles sur les traces des prisonniers juifs à la caserne Dossin et au fort de Breendonk

La Province veut participer au devoir de mémoire

Depuis 2006, la Province du Brabant wallon organise des visites guidées du fort de Breendonk, couplées à celle de la caserne Dossin (à Malines), à destination des élèves du cycle secondaire supérieur. Ces visites concernent chaque année près de mille élèves de 5e, 6e et 7e, tous réseaux confondus.

Ces visites contribuent au devoir de mémoire et à la sensibilisation des jeunes aux valeurs de démocratie et de citoyenneté. "J’ai l’espoir qu’elles puissent faire de nos jeunes des ambassadeurs pour les générations futures", souligne Sophie Keymolen (MR), députée provinciale en charge entre autres de la jeunesse et de l’implication citoyenne.

Vendredi dernier, ce sont plus de quarante élèves de rhétorique du collège Sainte-Gertrude de Nivelles qui ont bénéficié de cette double visite, entièrement financée par l’institution provinciale.

"Cela me parait important d’être ici avec mes élèves, explique Caroline Goulard, professeur d’histoire au collège Sainte-Gertrude. Le devoir de mémoire est pour moi une priorité en tant que professeur d’histoire et c’est important de transmettre ça à mes élèves. On peut étudier les cours de manière très académique mais se rendre sur les lieux n’a pas de prix..."

Une multitude d’histoires

Il s’appelait Youra Livchitz et avait 20 ans au moment où il a réussi à libérer 113 personnes du convoi n° 20 reliant Malines à Auschwitz, soit seulement deux ans de plus que les élèves de 6e secondaire du collège Sainte-Gertrude, raconte Yvan Tonneus, guide à la caserne Dossin.

Tout au long de la visite, les élèves ont été confrontés aux milliers de visages exposés sur les murs des cinq étages de la caserne. "Ce qui m’a le plus marqué durant la visite, c’est le grand mur avec les 25 000 personnes qui y sont représentées. Un code couleur est attribué à chacune d’entre elles, ce qui permet de savoir si elles sont mortes pendant la guerre ou si elles ont survécu", explique Edgar Hacha, élève du collège Sainte-Gertrude.

L’arrivée au fort de Breendonk a suscité une vive émotion auprès des élèves. "C’était vraiment affreux ! dit Soraya. On attaquait les Juifs, on les discriminait souvent pour des choses fausses". Si tous ont apprécié la visite et que celle-ci fera l’objet de discussions dans le cadre du cours d’histoire, une partie du fort de Breendonk a le plus marqué les élèves : la salle où étaient torturés les détenus.