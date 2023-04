Nivelles: ce petit train de bois tant discuté est arrivé

C’est que si les jeunes parents aimeraient que les enfants puissent s’amuser sur place, la crainte engendrée par les potentielles nuisances d’une plaine de jeux a refroidi certains enthousiasmes. Avec une complication supplémentaire: la création de tels espaces avait été imposée au promoteur via des charges d’urbanisme.

Finalement, un petit train de bois, constituant un premier module, vient d’être installé sur la pelouse surplombant le bassin d’orage. "Tout ça pour ça ?", s’interrogeront sans doute ceux qui vont passer par là…

Au conseil communal de lundi soir, Bernard De Ro (Les Engagés) a rappelé que les premiers habitants s’étaient installés dans le quartier en 2010. L’installation de modules de jeux sur trois zones était prévue dans les charges d’urbanisme, donc dans le prix auquel ils ont acheté leur logement. Le conseiller de l’opposition voulait donc savoir quand arrivera le reste, et le coût du module actuel dont l’acquisition a été financée par le promoteur.

L’installation et l’achat représentent un montant d’un peu plus de 12 000 euros TVA comprise, a répondu le premier échevin Pascal Rigot. Et deux bancs seront ajoutés prochainement, conformément à une décision prise par le collège en juin 2020.

Après les controverses et les tentatives pour concilier la position des habitants qui réclamaient ces jeux et ceux qui n’en voulaient pas, c’est cette décision de 2020 qui doit être appliquée, d’après l’échevin.

Peut-être qu’après quelques mois, après évaluation de la situation, d’autres pourraient être ajoutés. Mais ce n’est pas sûr… "Donc ce que vous nous dites, c’est qu’il n’y aura pas d’autres modules", s’est étonné Bernard De Ro.

Le bourgmestre Pierre Huart n’a pas démenti, la décision de 2020 ayant été prise après avoir entendu toutes les parties. "Mais on arrive à la réalisation de la dernière phase de construction et on est en train de refaire tous les calculs pour les charges d’urbanisme, a conclu le maïeur. Une de celles-ci consiste aussi en la réalisation d’un cheminement pour faire le tour du quartier."