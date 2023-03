Nouvelle étape pour le nouvel hôpital à Nivelles Nord

L’hôpital actuel – lire ci-contre -, géré par le Groupe Jolimont, a été construit il y a 165 ans. Un "hôpital-hospice" en pleine ville, peu compatible avec l’évolution des techniques médicales et des normes, les nouveaux besoins des patients, le développement de la ville et la performance énergétique des bâtiments. Bref, il fallait du neuf.

Le nouvel hôpital offrira 35 000 mètres carrés pour installer de l’équipement moderne, et sans doute signer le retour d’un service pédiatrique complet à Nivelles.

Le travail de conception et d’intégration urbanistique doit commencer dans les prochaines semaines et comme le réseau Helora doit reconstruire cinq sites hospitaliers, la conception d’ensemble, l’organisation et les équipements de ces nouveaux sites seront semblables. Les projets sont donc confiés à un seul et même bureau d’étude et groupement d’architecte, pour gagner du temps en optimisant le travail et réaliser des économies.

175 millions d’euros

On n’en est donc pas encore à la demande de permis, mais les grandes options sont arrêtées. L’hôpital qui devrait être opérationnel en 2030 à Nivelles Nord aura une capacité de 343 lits, disposera d’un plateau d’imagerie médicale complet (radiographie, échographie, scanner, IRM, mammographie) et le bloc opératoire se composera de 11 salles, dont 4 pour la radiologie/cardiologie interventionnelle. L’investissement est évalué à 175 millions d’euros.

La nouvelle implantation sera plus aisément accessible pour les patients: on est à quelques centaines de mètres du dépôt TEC, et donc les lignes de transport en commun seront renforcées. On sort aussi de l’hyper-centre et de ses encombrements, en prévoyant tout de même une liaison cyclable avec la ville. L’accès à l’autoroute est pratiquement direct et un parking de 700 places sera aménagé.

"Dans le respect des normes les plus strictes, nous optons aussi pour des techniques constructives en phase avec les défis climatiques et environnementaux actuels, précise Stéphan Mercier, directeur général d’Helora. L’hôpital de Nivelles sera parmi les premiers en Europe à combiner l’usage raisonné d’un béton décarboné et des matériaux les plus renouvelables ou recyclables, tels que le bois."

Le bourgmestre, Pierre Huart, espérant la réouverture d’une maternité, a assuré les responsables de l’appui de la Ville pour leur projet. "Soyez convaincu de notre soutien indéfectible", a également affirmé vendredi la ministre Valérie De Bue au nom du gouvernement wallon.