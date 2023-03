Le trafic ferroviaire interrompu entre Bruxelles et Nivelles durant dix jours

Le chantier sur cette ligne 124 aura lieu 24 h sur 24 du vendredi 31 mars au soir au lundi 10 avril au matin. En conséquence, du samedi 1er au matin au dimanche 9 avril au soir, la SNCB interrompra le trafic des trains entre les deux gares et mettra en place plusieurs alternatives de transport.

Des bus directs avec arrêts à Bruxelles-Midi, Braine-l’Alleud et Nivelles remplaceront ainsi les trains IC. D’autres bus, remplaçant les trains S, circuleront aussi aux arrêts suivants : Bruxelles-Midi, Forest-Est, Uccle-Stalle, Uccle-Calevoet, Moensberg, Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse, Waterloo, Braine-l’Alleud, Lillois et Nivelles. Ils ne s’arrêteront cependant pas à Holleken et De Hoek mais feront un arrêt supplémentaire à Moensberg. Les voyageurs de ces deux gares peuvent emprunter le bus 155 De Lijn vers ou depuis Moensberg avec leur ticket SNCB.

Le parcours des S19 Louvain - Bruxelles-Schuman - Nivelles est aussi dévié entre Saint-Job et Linkebeek avec un arrêt supplémentaire à Hal et Moensberg. Les voyageurs ont la possibilité de prendre un bus SNCB ou bus 37/43 (STIB) pour voyager entre Moensberg et Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse, Waterloo, Braine-l’Alleud, Lillois et Nivelles.

Les voyageurs au départ de Charleroi sont, eux, invités à voyager via Braine-le-Comte ou La Louvière-Sud en train. Au départ de Marchienne-au-Pont, ils peuvent rejoindre Nivelles et ensuite prendre des bus SNCB directs vers Bruxelles.

Pose de voies en gare de Waterloo et de deux nouveaux ponts à Lillois

Le chantier sur cette ligne 124 vise notamment à poser des voies en gare de Waterloo, à effectuer des travaux de génie civil entre Rhode-Saint-Genèse et Braine-l’Alleud et à poser deux nouveaux ponts à Lillois. Des opérations incompatibles avec le maintien du trafic, justifie-t-on chez Infrabel, le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire.

Conscient que ces "travaux colossaux" tombent mal, Infrabel s’excuse des désagréments occasionnés aux navetteurs puisque les chantiers auront lieu en dehors d’une période de vacances scolaires, pour les plus jeunes du moins. Le chantier a été fixé il y a plus de deux ans déjà, en accord avec la SNCB et les différents partenaires et sous-traitants, et il n’est pas possible de le postposer, souligne Infrabel. Entre-temps, la réforme des rythmes scolaires en Belgique francophone est intervenue, repoussant les vacances de printemps au début du mois de mai dans le fondamental, et non durant la première quinzaine d’avril comme initialement pensé.

Toutes les informations pratiques sur ces chantiers et leurs conséquences sur le trafic des trains sont consultables sur le site internet de la SNCB ( www.belgiantrain.be/fr/news/works-bruxelles-nivelles).