Rachat du Waux-Hall: Nivelles a annulé une réunion à la dernière minute

Le bâtiment, qui abrite une salle de spectacle, le centre culturel nivellois, la bibliothèque communale et la Bibliothèque centrale du Brabant wallon, est une copropriété: la Ville de Nivelles en possède environ 70% et la Fédération Wallonie-Bruxelles possède les 30% restants. Le bâtiment, âgé d’une quarantaine d’années, a besoin d’une rénovation. Ces travaux seraient plus faciles à mettre en œuvre par un unique propriétaire.

La ministre de la Culture de la FWB Bénédicte Linard (Écolo) a demandé aux députés Dimitri Legasse (PS) et André Antoine (LE), qui l’interrogeaient sur le sujet, de faire preuve d’encore un petit peu de patience: "Des négociations constructives sont en cours avec la ville de Nivelles afin de conclure l’opération de vente. Nos deux administrations se sont vues une première fois le 1 er février. Une seconde réunion devait avoir lieu le 13 mars, mais la ville a demandé, le jour même, son report au 17 avril"afin de pouvoir compléter les informations utiles au débat". Des contacts ont également lieu entre mon cabinet et nos interlocuteurs du collège nivellois. Nous attendons donc une offre réévaluée de la part de la ville de Nivelles. Elle se situera probablement entre la première offre – trop éloignée de la valeur du bien – et l’estimation du comité d’acquisition."

"Ces écarts de prix soulèvent des questions"

De patience, Ville de Nivelles et Fédération Wallonie-Bruxelles en font grand usage sur ce dossier. "Le dossier du Waux-Hall semble très laborieux. Il conviendrait pourtant que le dossier ne s’enlise pas davantage des mois durant encore. Manifestement, le juste prix (de la part de copropriété détenue par la FWB) est difficile à déterminer, constate le député Dimitri Legasse (PS). En effet, les administrations publiques chargées de l’estimation, tantôt pour le compte de la Fédération, tantôt pour celui de la ville de Nivelles, n’arrivent pas à s’accorder: de 250 000 à 800 000 euros… Ces écarts de prix soulèvent des questions. J’aimerais connaître ces fameux éléments qui justifieraient une telle différence entre les estimations des différents experts, souvent des fonctionnaires publics."

La même lassitude est observée chez le député André Antoine (LE): "Nous attendons une décision à propos de ce dossier depuis des mois maintenant. Il y a un vendeur et un acheteur. Ce sont tous les deux des pouvoirs publics, probablement animés de bonnes intentions. Néanmoins, il n’a pas été possible pour les deux parties de trouver un consensus sur la valeur du bâtiment."