L’année 2022 faisait suite à deux exercices plombés par le Covid et des lois temporaires ont été prises avec, pour but, de rendre le plus malaisé possible l’accès aux faillites. est-ce que cela a fonctionné ?

Nous constatons en tout cas que 2022 a retrouvé le fonctionnement du niveau d’avant Covid. Certes, les difficultés économiques persistent et la crise énergétique est là, mais on n’a pas, l’an dernier, connu la vague voire le tsunami annoncé.

Quels étaient les chiffres des faillites ces dernières années ?

Les faillites étaient au nombre de 386 en 2018 ; 441 en 2019 ; 356 en 2020 ; 340 en 2021 ; et 418 en 2022.

Une question qui revient d’année en année: quels sont les secteurs d’activité les plus impactés en Brabant wallon ?

Au risque de vous décevoir, je n’ai pas de réponse à donner. Il suffit d’assister aux audiences publiques hebdomadaires pour constater que les faillites frappent tous les secteurs.

Par exemple, contrairement au bruit qui circule couramment, l’Horeca ne connaît pas de hausse significative de faillites. Il n’y a là rien d’anormal, même si les citations en faillite ou les aveux de faillite frappent ou émanent d’exploitants de simples snacks ou d’établissements de haute gastronomie.

Un autre volet de votre bilan est celui des dissolutions d’entreprises dormantes ou fantômes…

Nous entendons effacer du circuit économique ces sociétés à coquilles vides dont des associations criminelles pourraient s’emparer pour les détourner de leur finalité et se lancer dans des activités illicites sous l’apparence d’activités légales. Nous avons donc procédé à des dissolutions, un peu moins nombreuses cette année qu’en 2021. En chiffres: 297 dissolutions en 2018 ; 312 en 2019 ; 227 en 2020 ; 337 en 2021 ; et 272 en 2022.

Les procédures en réorganisation judiciaire, PRJ, offrent une seconde chance aux entreprises en difficulté. Elles leur permettent de poursuivre leurs activités sous le contrôle de la justice. Ont-elles été plus nombreuses, elles ?

En Brabant wallon, ce chiffre est d’une grande stabilité. Sur les cinq dernières années, cela donne: 41 en 2018, 61 en 2019 (un pic), 44 en 2020, 47 en 2021, 51 en 2022. Et, si l’on en croit les statistiques du premier trimestre 2023, cette année sera aussi dans la norme.