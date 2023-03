Mini-entreprise créée par des élèves du collège Sainte-Gertrude, Erise propose des boissons énergisantes

"Au total, nous avions 14 min-entreprises de Nivelles, de Braine-l’Alleud et de Genappe, explique l’échevin du Commerce, Benoît Giroul. L’objectif était de leur donner de la visibilité, et de l’expérience dans la vente directe. Certains se sont déjà vraiment bien débrouillés !"

En collaboration avec Nivelles Entreprises, la Ville avait également organisé un concours, sur base de divers critères objectifs, pour désigner la meilleure mini-entreprise. Et les critères n’ont rien de bidon puisque les vainqueurs de l’an dernier avaient également remporté la compétition au niveau national.

C’est évidemment tout ce qu’on souhaite aux vainqueurs de cette édition 2023, à savoir Erise, mini-entreprise fondée par Émeline, Ethan, Mathis, Mattéo, Nicolas, Olivier et William, des élèves de rhéto du collège Sainte-Gertrude. Après avoir planché sur divers problèmes de la vie quotidienne, ils ont décidé de créer des boissons énergisantes sans les produits peu recommandés pour la santé que l’on trouve dans celles qui sont vendues dans le commerce.

Embouteillage à la Siroperie artisanale d’Aubel

Ils y ont consacré leur travail de fin d’études et sont passés de la réflexion aux actes en créant Erise, qui commercialise ces boissons à base de pommes, d’oranges, de citrons, de miel… Pour donner le coté "peps" caractérisant ces jus énergisants, ils utilisent la poudre de guarana, un arbuste d’Amazonie dont les bienfaits sont scientifiquement reconnus.

"On la commande via internet, explique Émeline. Nous avions envisagé plusieurs alternatives: du gingembre, du ginseng… C’est en goûtant les différents mélanges que nous avons fait nos choix. Les fruits sont achetés chez un maraîcher du centre de Nivelles, et l’embouteillage est réalisé à la Siroperie artisanale d’Aubel: ils ont accepté de nous accompagner, ils ont été super avec nous !"

Samedi, Erise a ainsi vendu une centaine de bouteilles et la mini-entreprise en avait déjà écoulé 78 à l’Esplanade lors d’une journée similaire. Leur boisson est également proposée dans un pop-up store et un café de Nivelles, et sera en vente au Shopping le 22 avril.