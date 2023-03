De nouveaux vols dans les caves et garages à Nivelles

Parler d’épidémie n’est pas un abus de langage : à Nivelles et dans une moindre mesure à Braine-l’Alleud, près de 300 faits avaient été commis en quelques mois seulement. Les auteurs ont fini par être identifiés. Ils venaient en Brabant wallon en train depuis le Hainaut pour commettre ces vols dans les caves d’immeubles, et revendaient le butin à Charleroi pour acheter des stupéfiants. Le tribunal correctionnel a condamné le principal prévenu, en février 2022, à 40 mois de prison ferme.

Malheureusement, après une accalmie, le phénomène semble aujourd’hui reprendre. La zone de police Nivelles-Genappe a enregistré ces derniers jours des plaintes pour quatre vols du même genre à la rue de l’Athénée à Nivelles, et quatre autres commis à la rue Roblet. Ce sont principalement les vélos électriques qui sont ciblés par les auteurs.

On le devine, l’enquête est lancée pour éviter une reprise de l’épidémie. Mais en attendant, sur les réseaux sociaux, la zone de police lance un appel à la prudence et donne des conseils pour que chacun se protège. "Ne laissez pas entrer des personnes que vous ne connaissez pas dans les communs, et sécurisez votre porte de garage ou de cave afin qu’elle soit moins facile à forcer", conseillent notamment les policiers.

Faire graver son vélo

Un moyen de dissuader les voleurs consiste aussi à faire graver son vélo, ce qui rendra la revente plus périlleuse. Dans l’immédiat, il est également conseillé d’attacher, dans la cave ou le garage, son vélo à un crochet ou un autre ancrage dans le mur, en utilisant un antivol solide. Bien que ce soit plus fastidieux pour les propriétaires, retirer certains éléments du vélo pour les ranger dans le logement est aussi une bonne idée.

"Nos équipes sont sensibilisées à la problématique et nous orientons nos patrouilles, précise encore la zone de police, qui a l’expérience de l’enquête menée en 2021. Mais nous ne savons pas être partout en même temps, raison pour laquelle vous restez le premier acteur de votre sécurité."

La zone incite également les citoyens à appeler immédiatement le 101 lorsque des agissements suspects sont constatés.