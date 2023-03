La synchronisation doit évidemment être parfaite pour que ce que voient les spectateurs "colle" parfaitement aux arrangements musicaux. Dans les coulisses de l’exploit, il y a un travail professionnel de montage des images, des "clics" qui arrivent dans l’oreillette de la chef Nathalie Muspratt pour donner des indications à la demi-seconde près, les musiciens qui doivent chacun rester dans un timing très précis tout en s’intégrant dans l’ensemble…

Bref, un énorme travail de préparation mais les quelque 2 000 spectateurs qui avaient assisté à cet exploit il y a quatre ans s’en souviennent tous, tant ce concert-spectacle avait produit des moments magiques. Cela appelait une suite et les "Sons animés 2" reviendront pour trois séances au Waux-Hall, le 8 avril à 18 h 30 et le 9 avril à 11h et 15 h.

Il y aura cette fois encore plus de musiciens, soit une bonne soixantaine, trois comédiennes pour faire le lien entre les pièces, et le répertoire est entièrement renouvelé. On entendra ainsi des thèmes d’Encanto, de Spirit, de Peter Pan, de Rango, de Chicken Run, d’Aladdin, et même Baba Yetu, les musiques du jeu Civilization V.

"On fait notre choix en prenant en compte ce que nous avions envie de jouer comme chouettes arrangements musicaux, en veillant aussi à varier les styles, explique Nathalie Muspratt. Nous avons établi une liste, puis il a fallu demander et obtenir les droits, à la fois pour les images et pour les morceaux…"

On l’aura compris, le Corps musical nivellois a décidé de sortir une fois encore de sa zone de confort mais le week-end de répétitions intenses qui a eu lieu à la Marlagne en février montre que le résultat sera à la hauteur du défi.

"Pour nos musiciens, c’est évidemment un challenge, confirme le président Jean-Marc Donnay. Mais le projet est hyper motivant et renforce le groupe. Nous avons pas mal de jeunes qui nous ont rejoints ces derniers temps et tout a été fait en interne, ce qui permet au passage de limiter les frais."

Les places, proposées à un prix unique de 7 euros par personne, s’arrachent déjà sur le site https ://site.corpsmusicalnivellois.be et chez Harmony Bay. Ne traînez donc pas !