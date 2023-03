La cueillette de fleurs dans les bois est autorisée à Nivelles mais il y a des règles à respecter

Chants d’oiseaux dès le matin, bourdons et abeilles sauvages à nouveau de sortie, migration des batraciens en soirée, ceux qui sont attentifs au réveil de la nature vous le confirmeront : le printemps est là. Et pour les moins observateurs, un signe ne trompe pas : les fleurs sont de retour dans les talus et dans les bois, dont les jonquilles dont la couleur jaune et la forme ne passent pas inaperçues.