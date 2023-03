40 ans et un concours pour l’association nivelloise des écrivains

À l’hôtel de ville, l’Association nivelloise des écrivains (ANDE) a remis les prix de son tout premier concours d’écriture. Intitulé "Plume en herbe", celui-ci était destiné aux élèves de 5e, 6e et 7e de l’enseignement secondaire, tous réseaux confondus. L’objectif était de stimuler l’imagination et la créativité des jeunes, de les inciter à s’essayer à l’écriture, et à goûter au plaisir (au risque ?) d’être lu par d’autres.