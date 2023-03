Nivelles : l’éclairage public restera éteint jusqu’au 30 juin

Rallumer lampadaires, spots et autres réverbères toute la nuit comme cela se faisait partout jusqu’à l’an dernier coûterait 779 000 € à Nivelles sur base annuelle. Prolonger la mesure d’économie en éteignant de minuit à 5h réduirait significativement ce montant, puisque les dépenses ne seraient alors que d’un peu plus de 451 000 € pour les finances communales. Il y avait aussi une hypothèse alternative suggérée par ORES: continuer à éteindre en semaine quand moins de monde circule au cœur de la nuit, mais allumer les nuits de week-end pour des raisons de sécurité. Et là, on parle d’un coût de 566 200 € par an pour les Aclots.

Le collège communal s’est penché sur la question, sachant qu’un avis avait été demandé au chef de la zone de police Nivelles-Genappe. Nous l’avions évoqué dans ces colonnes, le commissaire-divisionnaire Pascal Neyman a rendu un rapport défavorable à l’extinction de l’éclairage public. Pas parce que le nombre de faits délictueux a augmenté ces derniers mois, mais parce que les habitants ressentent une "insécurité subjective" dans certains quartiers, et que l’obscurité complique les interventions nocturnes des policiers.

"De mon côté, j’ai plaidé pour la poursuite de l’extinction sept nuits sur sept, indique l’échevin Pascal Rigot. Parce qu’objectivement, il n’y a pas plus d’insécurité quand l’éclairage public est éteint. Et qu’en plus des avantages environnementaux – pollution lumineuse, effets sur la faune… -, cette extinction cinq heures par nuit permet des économies non négligeables à l’heure où les finances communales restent sous tension. Finalement, le collège a décidé de maintenir le système actuel, pas d’éclairage de minuit à 5h du matin donc, jusqu’au 30 juin. Et nous réévaluerons la situation dans trois mois."