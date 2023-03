Action de la CSC à Nivelles : "L’index vous permet de remplir votre caddie"

Sauf que pour accompagner les petites photos de certains produits, ce ne sont pas des rabais qui étaient annoncés mais les augmentations de prix constatées en quelques mois: + 23% pour le fromage, + 17% pour la viande, + 18% pour le pain, + 34% pour les œufs, + 73% pour le gaz, + 35% pour l’électricité… "Heureusement, il y a l’index !", précisait le slogan barrant la page.

Il s’agissait en effet de lancer en Brabant wallon, la campagne "Index – We Trust" de la CSC, qui va durer jusqu’à la fin du mois de juin. Dans ce cadre, des actions sont programmées à destination du grand public mais aussi dans les entreprises, afin d’expliquer l’importance du mécanisme d’indexation des salaires, des pensions et des allocations sociales.

"C’est grâce à l’index que les gens peuvent continuer à remplir leurs caddies, rappelaient les participants, vendredi devant le Lidl de Nivelles. Parce que c’est automatique, et qu’il ne faut pas discuter avec les patrons. Dans des pays voisins, en France notamment, il faut passer par des grèves pour obtenir quelques pour cent de salaire en plus, en pleine flambée de l’inflation…"

L’idée de la CSC est donc de faire prendre conscience aux citoyens et aux travailleurs du caractère indispensable de ce mécanisme pratiquement unique au monde. En répétant que les syndicats l’ont obtenu de haute lutte, et doivent en permanence le défendre…

"On a entendu le patronat dire que ce n’est pas payable, alors que l’index est calculé sur base du panier de dépenses des ménages et qu’il est déjà lissé, précisait vendredi le permanent CSC Christian Guldentops. Ce système garanti le maintien du pouvoir d’achat, il est donc essentiel pour nous tous ! Certains employeurs tentent aussi de l’assimiler à une augmentation salariale: c’est complètement faux ! C’est seulement un rattrapage salarial, avec retard d’ailleurs. Nous voulons combattre ces fausses idées. L’augmentation salariale, c’est tout autre chose, et on sait qu’elle est particulièrement difficile à obtenir…"