La gare de Nivelles est un point d’attention de la police

Ensuite, la fréquentation problématique en soirée du nouveau tunnel sous voies donnant accès aux quais provoque des craintes de certaines personnes, qui ont un sentiment d’insécurité lorsqu’elles doivent passer par là avant de rentrer chez elle. Et l’ouverture d’un magasin de nuit à l’entrée de la nouvelle gare n’arrange apparemment rien…

Dans sa réponse, le commissaire divisionnaire Pascal Neyman a avoué qu’il n’était pas au courant de la problématique auxquels seraient confrontés les taximen nivellois. Il a dès lors annoncé que les agents du pool "roulage" s’y montreront attentifs dans les semaines qui viennent.

Quant au sentiment d’insécurité dans et aux abords du tunnel de la nouvelle gare, la police locale y est déjà attentive. Le chef de zone n’a pas voulu lier la situation à la présence d’un commerce en particulier: il s’agit d’une situation générale, qui est prise en compte et le service de prévention se rend très régulièrement sur place. Comme celui-ci va passer prochainement de quatre à six agents, cela permettra d’encore renforcer la présence sur le terrain.

Louison Renault (PluS) a appuyé l’intervention de Laurie Semaille à propos de cette ambiance peu sécurisante quand il fait sombre aux alentours de la nouvelle gare. En précisant aussi qu’il y a désormais sur place deux distributeurs de billets, implantés un peu en retrait, au début de ce passage. Ceux qui doivent les utiliser lorsqu’il est tard ne se sentent vraiment pas en sécurité.

Le commissaire divisionnaire Pascal Neyman a précisé que les passages de la police sur place sont systématiques. Le renfort en effectif pour le service de prévention assurera encore plus de passages, y compris en soirée et plus tard dans la nuit.