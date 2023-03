Nivelles : bilan positif confirmé pour le carnaval 2023

Le bourgmestre Pierre Huart a précisé en introduction que ce dernier dispositif, effectivement renforcé, avait été réfléchi en pensant au drame qui s’est déroulé à Strépy l’an dernier, lorsqu’une voiture a fauché un groupe de gilles.

Globalement, cela a bien fonctionné même si des choses peuvent être améliorées. Notamment pour ouvrir les barrières à certains moments, en dehors des heures de cortège, pour permettre à la vie nivelloise de continuer. Mais tout cela sera discuté le 24 mars, lors d’un grand débriefing avec l’ensemble des acteurs de la sécurité.

Le commissaire divisionnaire Pascal Neyman a lui aussi estimé que le bilan était très positif. Il est impossible d’estimer le nombre de personnes qui ont assisté aux festivités mais il y avait vraiment beaucoup de monde en ville. La police était en nombre également: 20 policiers locaux plus 6 en renfort (dont deux cavaliers) le samedi, 32 plus 12 renforts le dimanche, et 22 plus 13 renforts le lundi.

Ce nombre, la volonté des policiers d’être visibles et la mobilité des équipes à l’intérieur du périmètre ont sans doute contribué au bon bilan. Le chef de zone relève aussi qu’on sentait, du côté du public, un véritable esprit carnavalesque, moins "bibitif" et moins tendu que lors de certaines éditions qui s’étaient déroulées avant la pandémie de Covid.

Au total, sur l’ensemble du week-end, huit arrestations ont été opérées. Une seule judiciaire, suite à la détention d’une arme (blanche) prohibée. Les sept autres concernent des faits d’ivresse publique. Ce qui est très peu au regard du nombre de participants durant les trois jours.

En ce qui concerne le stationnement et la circulation, inévitablement, quelques barrières ont été déplacées mais finalement, seuls quatre véhicules ont dû être dépannés. Dont deux, du côté de l’église du Saint-Sépulcre, qui gênaient le passage des bus du TEC.