Nivelles : Easi fait confiance à ses employés pour recruter ses nouveaux managers

"Aujourd’hui, faire du profit et assurer une efficacité à court terme ne suffisent plus à garantir la pérennité d’une entreprise et, encore moins, à recruter de nouveaux collaborateurs engagés et motivés, explique l’entreprise. Adopter un management responsable, c’est s’inscrire dans une perspective plus globale qui intègre les valeurs de la responsabilité sociétale des entreprises, mais c’est également sortir du contexte purement business de son entreprise. Le management responsable, c’est aussi apporter une attention particulière à toutes les parties prenantes internes et externes de la société."

Ainsi, depuis plusieurs années, Easi ne recrute plus de personnes externes pour occuper les postes de managers. C’était déjà le credo du fondateur et président, Salvatore Curaba: faire confiance aux employés qui travaillent au quotidien pour la société. Easi va encore un pas plus loin en mettant en place, en interne, une stratégie de retrait progressif de ses directeurs et managers.

"Nous avons décidé de donner la possibilité à tous nos employés d’évoluer au sein de l’entreprise, jusqu’à devenir, pourquoi pas, CEO, indique Jean-François Herremans, co-CEO de l’entreprise informatique nivelloise. Sans ces perspectives d’avenir, nous sommes conscients que nos jeunes talents risqueraient de partir ailleurs avec leur expertise."

Cette stratégie qui donne des perspectives aux nouvelles recrues passe par un plan de retrait progressif pour les managers et directeurs qui le désirent. Ce qui crée un roulement dans les fonctions de direction, tout en préservant les valeurs cultivées dans l’entreprise.

Et l’idée est aussi d’assurer la pérennité de l’entreprise: en 2023, dix nouveaux managers ont été nommés, tous travaillaient déjà pour Easi, et un sur deux a commencé sa carrière au sein de la société. Tous ont en moyenne sept ans d’ancienneté, et leur âge moyen est de 33 ans. Les perspectives d’évolution sont donc relativement rapides. Un de ses managers a d’ailleurs commencé chez Easi en tant… qu’étudiant.

Quant à ceux qui ont exercé une fonction importante, et dont un des défis est d’identifier leur potentiel successeur, ils peuvent réorienter leurs activités vers des projets qui ont un impact positif pour l’entreprise, tout en encadrant, en conseillant et en guidant leur remplaçant.

"Pour Easi, un manager ou un directeur ne remplit sa mission que lorsqu’il arrive à faire évoluer son équipe, ajoute Jean-François Herremans. Il assure ainsi sa propre évolution en suivant et en formant son successeur."