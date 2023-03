Nivelles : un tout premier test pour les éclairages de la collégiale

Très temporairement, en réalité: il s’agissait pour l’entreprise de tester les appareils d’éclairage de la toiture, et de les orienter au mieux. Notamment pour que la lumière blanche utilisée fasse ressortir les arêtes de la couverture du clocher. Un réglage "mécanique", un par un, à réaliser avant de retirer l’échafaudage jouxtant les spots. Le reste des réglages, sur l’intensité de la lumière par exemple, pourra se faire d’en bas, via un système informatique.

Sur la partie centrale mais aussi le long des deux tours situées sur les côtés de l’édifice où la rénovation complète de la couverture des toitures est également terminée, les échafaudages vont être progressivement démontés dans les quinze jours qui viennent. Ils arriveront alors au niveau de la toiture du massif barlong, qui sera remplacée également.

En ce qui concerne toute la partie supérieure, les travaux se terminent: le coq est en place, la croix juste en dessous est repeinte, les seize paratonnerres ont été remis aux normes, les abat-sons ont été refaits en ardoise avec un habillage de plomb sur les colonnes de pierre… "Une œuvre d’art", glisse le bourgmestre, Pierre Huart, qui est allé voir plusieurs fois de tout près le travail réalisé.

17 types de pierres

Du haut en bas, le nettoyage complet de la façade qui donne sur la rue Seutin est également terminé. Et du biocide a été appliqué sur les pierres pour lutter contre les mousses, les moisissures et les champignons.

Les ouvriers ont également terminé tout le "déjointoiement" en enlevant, pour faire bref, tout ce qui ne tenait plus trop bien. Des tests ont été menés par l’entreprise en collaboration avec l’Agence wallonne du patrimoine (AWaP) afin de déterminer comment tout rejointoyer avec la bonne technique, la bonne couleur et évidemment la qualité voulue pour que le travail dure le plus longtemps possible.

Toutes les pierres à remplacer totalement ou partiellement ont également été repérées. Un tailleur de pierre expérimenté a déterminé que sur la partie classée, il y a actuellement 17 types de pierres différentes ! En fonction de ses recommandations, communiquées lors d’une réunion de chantier qui s’est tenue mercredi matin, les nouvelles devraient sans doute venir d’une carrière située à Theux, en région liégeoise.

La plupart des dispositifs de l’éclairage blanc pour la partie supérieure sont en place et ceux du clocher sont donc opérationnels. En ce qui concerne la partie avant inférieure, les éclairages seront en revanche "RGB", c’est-à-dire Red/Green/Blue, ce qui permettra de créer une grande diversité de couleurs, par exemple pour reconstituer un drapeau ou marquer des occasions spéciales.