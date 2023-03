André Flahaut sur le dossier HE2B (Nivelles) : "Le projet était tout à fait finançable"

En effet, malgré la candidature qui avait été déposée, le dossier n’a pas été retenu dans le cadre du plan de relance européen. Et les 12 millions d’euros de l’enveloppe budgétaire actuelle, alors que la concrétisation globale était évaluée à 22 millions, ont obligé les responsables à faire des choix. "Le plan Flahaut n’est pas financé parce qu’il n’était pas finançable, commentait lundi en commission André Antoine suite à la réponse du ministre Daerden. Votre prédécesseur avait vu grand, voire très grand…"

La petite pique n’est évidemment pas passée inaperçue. "Oui, j’ai présenté un plan ambitieux pour la seule école normale du Brabant wallon, a tenu à préciser ce mardi André Flahaut. Mais à quoi cela servirait d’être ministre, si on n’a pas d’ambition sur les projets qu’on porte ? Je rappelle par ailleurs que j’étais ministre du Budget: le dossier était donc parfaitement finançable. Mais comme souvent, en particulier à Nivelles, on a beaucoup trop traîné…"

Et le socialiste d’évoquer les hésitations au niveau local sur l’aménagement du parking de la haute école malgré un consensus sur l’importance du dossier, les réactions des riverains, les élections entre la première présentation du projet et l’octroi du permis d’urbanisme…

"Mais je reste confiant dans la capacité du ministre Frédéric Daerden pour que ce dossier reste sur la table, complète André Flahaut. Je vais d’ailleurs reprendre contact avec lui, pour cela mais aussi deux autres points: le regroupement de l’enseignement de la Province et celui de la FWB sur le site Carême à Wavre, qui à mes yeux reste une bonne solution ; et le déménagement du SRJ d’Hévillers à Nivelles, qui est socialement et humainement inacceptable."

Une dernière décision pourtant prise par la majorité provinciale où siège le PS… "Ce qui ne m’empêche pas de garder ma liberté de penser !", rétorque le socialiste nivellois.