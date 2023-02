Nivelles : le carnaval aclot a effectué un retour convaincant

Un moment très particulier, plus nivellois que le grand cortège du dimanche après-midi, avec aussi des spectateurs descendant en ville déguisés pour participer à ce dernier soir de festivités. Près de 650 gilles étaient rassemblés pour former une ronde autour des feux, leurs musiciens et tamboureurs eux aussi groupés ont joué de manière coordonnée et les flammes dansaient presque en rythme en embrasant les fagots. La lumière rouge des feux de Bengale, la lune bien visible surplombant le spectacle lundi soir puis le feu d’artifice final qui a illuminé le ciel ont fait oublier aux spectateurs le froid piquant de la nuit.

Bilan du week-end ? "Super positif ! indiquait ce mardi matin l’échevin des Fêtes, Benoît Giroul. On peut toujours s’améliorer mais ce retour d’un carnaval complet s’est bien déroulé et le spectacle, avec le rondeau dans lequel sont entrées toutes les sociétés lundi soir, était juste magnifique. Lundi matin, des gilles se sont aussi rendus à l’hôpital, à Nos Tayons et dans des institutions de Nivelles pour y apporter de la joie. C’est moins visible, mais c’est aussi très important. J’en profite d’ailleurs pour remercier tous les bénévoles qui ont permis la réussite de ce carnaval. Ceux de Nivelles en Fêtes et également des différentes sociétés: ils jouent eux aussi un rôle très important pour préserver notre folklore."

45 tonnes d’oranges, et peut-être 65 000 personnes

Quant aux chiffres de fréquentation, ils sont très difficiles à évaluer sur l’ensemble des festivités. Habituellement, on a l’habitude de dire que le carnaval de Nivelles attire 50 000 personnes sur trois jours. Comme il y avait plus de monde cette fois, vu les deux ans de manque et la météo ensoleillée de samedi à lundi, l’échevin avance le chiffre de 65 000… en concédant que c’est une appréciation toute personnelle d’organisateur.

Autre estimation parlante: en totalisant les achats des différentes sociétés, il apparaît que près de 45 tonnes d’oranges ont été offertes ou lancées durant le week-end. De quoi donner du boulot aux équipes de nettoyage, si on ajoute aux déchets de la fête les fruits trop écrasés pour être récupérés. Mais les ouvriers communaux étaient à l’œuvre en fin de nuit pour faire place nette et ont une fois de plus relevé le défi.

"Au niveau sécurité, le bilan est excellent aussi, indique de son côté le bourgmestre, Pierre Huart. Une seule arrestation pour ivresse lundi soir, 9 personnes aux urgences de l’hôpital dimanche et 5 lundi: c’est très faible par rapport aux éditions précédentes et au monde qui était présent. C’est une belle édition !"