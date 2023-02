Nivelles: des ambitions revues à la baisse pour le campus de la Haute École Bruxelles Brabant

Le coût des travaux était évalué à 22 millions d’euros et le permis d’urbanisme, après quelques rebondissements dus à la demande d’aménagement du parking – qui est finalement passé à la trappe –, a été attribué en avril 2022. Une enveloppe de 12 millions d’euros seulement avait été débloquée mais le ministre Daerden, mi-2022, envisageait de soumettre le projet dans le cadre du plan de relance européen.

La partie "vitale" seulement

André Antoine a donc voulu si le dossier avait évolué, a été retenu ou pas, et si les trois premières étapes, annoncées l’an dernier, étaient réalisées. Il s’agissait d’achever les travaux de rénovation des toitures et de la salle de gymnastique, d’organiser le désamiantage et la démolition de certains bâtiments vétustes du site, ainsi que de passer le marché pour installer cinq modules préfabriqués pour accueillir dix classes provisoires.

Vu l’explosion des prix des matériaux et des coûts de construction en général, le député des Engagés voulait aussi s’assurer que la Fédération Wallonie-Bruxelles avait toujours la volonté de mener à bien le projet dans son entièreté.

Dans sa réponse, Frédéric Daerden a précisé d’emblée qu’il s’agissait d’un projet important, et dont la candidature a effectivement été proposée dans le plan européen de relance. Mais elle n’a pas été retenue et il a donc fallu se pencher sur un nouveau phasage des travaux, afin de rester dans l’immédiat dans l’enveloppe de 12 millions d’euros prévue initialement.

À ce stade, on se limite donc à la partie "vitale" du plan de redynamisation. La rénovation des toitures et le désamiantage sont réalisés, mais l’installation de pavillons mobiles "a dû être réévaluée". Le ministre n’a toutefois pas exclu de proposer le dossier dans le cadre des appels à projets du Programme d’investissements exceptionnels. Il devient en tout cas "très probable" que les travaux, avec leur phasage revu, se prolongent au-delà de 2026.

"Le plan Flahaut n’était pas finançable…"

"Le plan Flahaut n’est pas financé parce qu’il n’était pas finançable, on se limite aux travaux urgents, a résumé André Antoine. Votre prédécesseur avait vu grand, voire très grand… Les nouveaux modules n’ont pas pu être acquis, cela pose la question de l’accueil des étudiants et du redéploiement complet du site, pour lequel vous ne donnez pas de calendrier."

Le ministre a nuancé, précisant que cela dépendra des choix de Wallonie-Bruxelles Enseignement (WBE), le pouvoir organisateur de l’enseignement public. Réplique d’André Antoine: "WBE fait des choix mais le ministre des Bâtiments scolaires, c’est vous ! J’ai le sentiment que le dossier va encore somnoler… "