Un trio "amical" armé jusqu’aux dents

Mais il n’a pas vraiment digéré le déroulement de la confrontation, ni surtout que sa voiture ait été abîmée. Il a dès lors rameuté deux amis et dans l’après-midi, ils sont retournés à Nivelles à bord de deux voitures.

Juste pour avoir une discussion selon David, qui faisait partie de l’expédition et habite à Courcelles. Pour trouver une "solution pacifique", selon Nicolas, le troisième larron, disparu dans la nature depuis les faits.

Il est permis de douter du caractère amical de la visite rendue au Nivellois: suite à celle-ci, la police a été appelée pour une "fusillade" dans le quartier et plusieurs témoins qui ont vu débarquer les trois hommes ont choisi de se mettre aux abris…

D’après les éléments recueillis plus tard par les enquêteurs, Maxime avait une matraque télescopique, David portait un pistolet d’alarme avec un adaptateur permettant d’envoyer des projectiles, et Nicolas s’était muni d’une batte de base-ball. Se retrouvant face au trio, Marvin s’est saisi d’un extincteur pour se défendre et l’a déclenché pour faire reculer ses agresseurs. Il a ensuite tenté de prendre la fuite à pied mais il a été rattrapé et roué de coups.

Lorsqu’il a été interrogé, Maxime a expliqué, pour justifier son retour à Nivelles, une histoire assez confuse de GSM oublié dans un véhicule. Et c’est tout à fait par hasard qu’il avait croisé deux de ses copains, qui l’ont accompagné. Bien entendu, il ignorait que ceux-ci étaient armés. Poussant la logique jusqu’au bout, il a même précisé aux enquêteurs qu’il était très déçu de payer les pots cassés pour cette histoire…

David, lui, a assuré avoir trouvé le pistolet par terre et ne pas connaître les deux autres. Et les munitions retrouvées par la police dans sa veste ? Il ne sait vraiment pas d’où elles peuvent venir…

Sans surprise, le tribunal correctionnel n’a guère été convaincu. Maxime écope de 2 ans de prison avec sursis et de 800 euros d’amende, David de 20 mois avec sursis et de la même amende, et Nicolas qui faisait défaut prend 2 ans de prison ferme.