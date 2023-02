La carnaval de Nivelles a fait un carton ce dimanche, et ça continuera ce lundi

Le soleil n’a que partiellement réchauffé les corps au fil des heures mais les cœurs, eux, étaient tous à la fête et il était difficile de se frayer un chemin, l’après-midi de la gare jusqu’au pied de la collégiale, le long du parcours du grand cortège. Difficile aussi de trouver une place de parking aux abords du centre, tant le succès était au rendez-vous pour ce retour du carnaval à Nivelles.

Il faut dire que le spectacle était à la hauteur des attentes. Même si les groupes locaux sont moins nombreux pour former la cavalcade, celle-ci misait sur le rythme et les couleurs avec des fanfares, des airs latinos, des percussions africaines, des chars diffusant des tubes de boîtes de nuit, des musiciens écossais, des lanceurs de drapeaux… Même les macrâles (de Bachères) et les peluches géantes (de Maubeuge) ont entraîné le public dans leurs danses. Les Majorets de Maransart et les Zwetekes de Tilly se sont chargés d’ajouter de la fantaisie dans cette folle sarabande.

Mais la tradition carnavalesque aclote, ce sont surtout les gilles, Fantaisies et Paysannes: les dix sociétés qui ont défilé après la cavalcade totalisent environ 600 membres, sans compter les musiciens et ceux qui assurent la sécurité et le ravitaillement en oranges. Parce qu’effectivement, des oranges, il en a plu plusieurs tonnes dimanche en fin d’après-midi de la gare à la Grand-Place.

Et encore la fête ce lundi

Et c’est loin d’être fini. En effet, vu la modification du calendrier scolaire, il n’y aura pas de carnaval des écoles ce lundi après-midi – les écoliers sont en congé – mais les gilles seront actifs en ville dès 11h et à partir de 15 h, les sociétés se succéderont sur la Grand-Place pour offrir des oranges au public. Comme le soleil sera encore de la partie, ça devrait être très convivial.

Le carnaval aclot, avec son défilé en nocturne avant le rondeau final au pied de la collégiale est prévu à partir de 19 h 30 au départ de la place Émile de Lalieux et suivant trois itinéraires en ville, lesquels convergeront vers la Grand-Place. Tout le monde devrait y être aux environs de 21 h, pour danser sous les feux d’artifice.