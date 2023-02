Carnaval de Nivelles, ce dimanche matin : des anniversaires et les félicitations du Roi Philippe pour les gilles

Le roi Philippe ne s’est pas déplacé en terre aclote mais dans cette lettre de félicitations à la société désormais centenaire, il a souhaité un bon carnaval à tous les membres.

Dès 7h du matin devant le Central qui est le local des Gilles Nivellois, la Ville a remis une médaille à tous pour marquer cet anniversaire hors du commun. Puis la société a mis à l’honneur certains gilles dont Miguel Leroy, le plus ancien en activité puisqu’il défile sur les pavés aclots depuis quarante ans ! Il est donc officiellement le plus expérimenté de la plus vieille société de gilles à Nivelles.

"Quand j’ai commencé, avec mon père, j’allais avoir cinq ans, raconte-t-il. Faire le gille, ce sont des émotions inexplicables: c’est la convivialité, l’amusement, se retrouver entre amis… En réalité, on ne fait pas le gille, on est gille ! On danse sous le soleil comme aujourd’hui mais aussi dans la pluie ou dans la neige. Des mauvais souvenirs en tant que gille, en quarante ans, je n’en ai aucun !"

Le 40ème pour la société des Gilles de l’Argayon

Du côté des Gilles de l’Argayon, on fêtait dimanche le 40ème carnaval de cette société née d’une scission avec une association pré-existante. Et le président, Daniel Heymans, est devenu officiellement le plus ancien gille de cette édition 2023 du carnaval puisqu’il a reçu à l’hôtel de ville et des mains de son fils Antoine, une médaille marquant sa participation au défilé aclot pour la 45ème fois.

Mais cet amateur d’humour – certains de ses poissons d’avril font partie de la légende aclote ! – s’est d’abord fait gentiment chambrer par l’échevin des Fêtes puisqu’à leur arrivée dimanche tôt le matin devant Le Canotier, leur local du centre de Nivelles, les Gilles de l’Argayon avaient trouvé porte close…

"Pour moi, ce carnaval est aussi spécial parce qu’il revient après deux années covid, commente Daniel Heymans.

C’est un bonheur de revoir les gens, d’apporter de la joie. On dit souvent que les gilles sont les rois du carnaval mais en réalité, sans le public, on n’est rien. C’est pour les gens que nous faisons tout cela."