Nivelles : le café La Collégiale teste les gobelets compostables

Il faudra pourtant trouver des alternatives respectueuses de l’environnement. Philippe Bouffioux, le patron du café La Collégiale qui est aussi le local des gilles de l’Apertintaille, a décidé de prendre les devants.

Des granulats 100 % naturels

Déjà il y a quinze jours lors des soumonces et ce week-end encore, les consommateurs qui passeront dans son établissement boiront dans des gobelets compostables. Ceux-ci sont en effet à base de maïs, dont l’amidon est utilisé pour former des granulats 100 % naturels. Ces granulats servent de matière première pour créer des gobelets qui, lorsqu’ils ont servi, peuvent être compostés.

Philippe Bouffioux a acquis plusieurs milliers de ces gobelets qui, mélangés à du compost broyé, devraient selon le fabricant se décomposer en 12 semaines. Le produit est vendu par une société belge, et possède une certification européenne.

Tout ce qui a été utilisé lors des dernières soumonces vient d’être apporté à la ferme Cloquet à Baulers – lire ci-dessous – et placé dans une petite zone spécialement aménagée pour faciliter ce tout premier test en conditions réelles.

La semaine prochaine, les gobelets du week-end carnavalesque les rejoindront, formant alors différentes couches séparées par du compost. Le tout sera remué toutes les trois semaines pour favoriser la fermentation.

"On sait que ça fonctionne..."

"On sait que ça fonctionne, mais on va tester la meilleure manière de faire, les délais, etc., confirme sur place Philippe Bouffioux. Bon, il y a quelques contraintes, notamment le prix puisque les gobelets à usage unique, avec les logos, sont fournis. Mais il faut aussi un tri strict avant d’arriver ici, pour que ne se retrouvent pas dans le compost des gobelets non compostables ou des cannettes ! Lors des soumonces, le personnel avait récolté nos gobelets en les empilant. Mais en les étalant ici, on s’est dit qu’ils se décomposeraient plus facilement en étant séparés. C’est déjà une première leçon: ce week-end, on ne les empilera plus…"

Pour le patron de café, le compostable est la seule solution vraiment écologique et économiquement tenable. Les gobelets réutilisables, eux, restent en plastique et sont beaucoup plus épais. Il faut prévoir toute une logistique pour les distribuer moyennant caution, pour les reprendre, les rincer à l’eau chaude… Et même ceux qui sont rapportés – mais il y a toujours des "pertes" – et réutilisés finiront tôt ou tard dans une poubelle.

"Ici, une fois récoltés, on amène nos gobelets à quelques kilomètres et ils sont entièrement recyclés, indique Philippe Bouffioux. Le compost est utilisé localement, dans les champs des alentours. Cela me semble la solution idéale."