Nivelles : des mesures concrètes pour le commerce

Le taux de vacance des cellules commerciales dans le centre est passé de 15,2% en 2022 à 12,2%, ce qui est inférieur au taux moyen en Wallonie qui est de 20%. Mais on reste loin des 5% décrits par les spécialistes comme la situation idéale…

À la mi-octobre, la Ville a fait appel à Groupe One pour mettre en œuvre, concrètement, les pistes de solution évoquées dans les études préalables. En sachant qu’on est en période de crise énergétique et de pouvoir d’achat en berne, ce qui n’est pas des plus favorable pour la santé des commerces. Mais les acteurs y croient et plusieurs mesures viennent d’être annoncées.

"Parkings: se garer malin à Nivelles"

On s’attaque notamment à la problématique du parking, évoquée de manière récurrente lorsqu’on parle du commerce à Nivelles. D’après les recensements de terrain, les places existent et ne sont pas chères, voire gratuites, à proximité de l’intra-muros. Mais pour ceux qui viennent de l’extérieur, ces possibilités ne sont pas assez connues. Un folder spécifique vient dès lors d’être édité.

Intitulé "Parkings: se garer malin à Nivelles", il rappelle que les 30 premières minutes sont offertes, que c’est gratuit partout le week-end et les jours fériés dans l’entité et qu’il existe aussi des range-vélos.

Le dépliant présente une carte renseignant toutes les possibilités de parking: 450 places gratuites au Mont-Saint-Roch, 50 au Saint-Jacques, 12 aux Récollets… Il y a aussi les parkings gratuits durant deux heures comme le Roblet (100 places), et les zones payantes comme les Canonniers (30) ou le Sacré-Cœur (50).

Bientôt une carte recensant des commerces du centre-ville

"Le problème, c’est surtout la communication, indique Orlando Régis Sereno, pour Groupe One. Les folders sur les parkings sont placés chez les commerçants. Nous allons aussi éditer une carte physique recensant tous les commerces du centre-ville. Là aussi, ils sont mal connus des clients potentiels arrivant de l’extérieur. Notamment les gens qui travaillent dans les zonings en périphérie. Il y a pourtant environ 250 commerces à Nivelles. C’est une vraie richesse !"

Cette carte reprendra tous les magasins et établissements horeca, classés par secteur, avec tous les renseignements utiles aux clients. Elle a par ailleurs un pendant numérique: une plateforme digitale qui va être lancée et dont la Ville sera gestionnaire.

Avantage du numérique: en cliquant sur un commerce, l’internaute pourra aussi se faire conseiller un parcours en voiture, à pied ou vélo, visualiser les parkings à proximité…

Cette plateforme sera aussi utilisée comme outil de promotion auprès des porteurs de projets (lire ci-dessous) et en interne, elle permettra au futur manager commercial qui va être engagé de disposer de toutes les données utiles pour gérer les cellules vides.