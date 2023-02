Nivelles : le carnaval de ce week-end sera complètement sécurisé

Après deux ans d’absence et de grande frustration dans une ville extrêmement attachée à son folklore, et avec une météo qui s’annonce a priori favorable, il devrait y avait beaucoup de monde dans le centre-ville durant ces quelques jours. Et si la fête sera totale, les autorités se sont aussi particulièrement attachées, après le drame de Strépy, aux aspects "sécurité".

"Le mot d’ordre est “responsabilisation et visibilité”, indique le chef de la zone de police Nivelles-Genappe, le commissaire Pascal Neyman. Chaque groupe doit circuler en sécurité et les membres de ces groupes sont les premiers acteurs de cette sécurité. Un signaleur doit être présent systématiquement. Les sociétés doivent être conscientes qu’il faut qu’elles restent visibles à tout moment."

À l’approche du centre-ville, des panneaux informeront les automobilistes qu’il y a des festivités en cours, et dans la zone correspondant plus ou moins à l’intra-muros, des barrières et des chicanes seront mises en place pour empêcher le passage. La circulation et le stationnement dans une partie du centre-ville seront interdits de samedi à lundi: une carte reprenant toutes les rues concernées est consultable sur le site internet de la Ville ( www.nivelles.be).

La police sera évidemment bien présente tout au long du week-end pour s’assurer (notamment) que ces interdictions sont bien respectées. Comme lors des dernières éditions, une ordonnance interdit également la vente de spiritueux dans le périmètre de la fête, ainsi que tous les contenants en verre.

"Il y aura des contrôles: nous serons en nombre en ville mais également autour de la ville", confirme le chef de zone.

Un poste de secours médicalisé, disposant d’une ambulance, est prévu en ville avec un axe d’accès direct et dégagé vers l’hôpital. Un poste de commandement réunissant les différentes disciplines susceptibles d’intervenir en cas de souci sera aussi établi à l’hôtel de ville.

Un espace "Peter Pan", pour recueillir les enfants qui se perdraient dans la foule, sera installé devant la salle des mariages: il sera en fonction samedi, dimanche et lundi.