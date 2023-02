Grâce au précompte immobilier, les recettes en hausse de 11 millions d’euros entre 2006 et 2027 pour Nivelles

Parmi les recettes prévues en 2023, qui s’élèvent à un peu plus de 51,9 millions d’euros, figure ce que rapportent les additionnels au précompte immobilier. En les laissant à 2 200 depuis des années, la Ville voit augmenter ses rentrées de manière non négligeable: la recette de cet impôt sur les constructions était de 7,2 millions d’euros en 2006, et atteindra 14,8 millions d’euros en 2023.

C’est qu’entretemps s’est concrétisé notamment le nouveau quartier du Petit Baulers, ainsi que d’autres lotissements. Un courrier de la Région wallonne donne à la Ville des prévisions jusqu’en 2027, basées sur les statistiques d’enrôlement, et le collège qualifie l’évolution d’importante et encourageante. On arrive effectivement à 16 millions pour 2024, 16,8 millions en 2025, 17,6 millions en 2026, et 18,3 millions en 2027.

Évidemment, un des facteurs à prendre en compte est l’indexation des revenus cadastraux. Mais cela ne suffit pas à expliquer la hausse de 11 millions d’euros entre 2006 et 2027. Pour le bourgmestre Pierre Huart, cette tendance de fond est aussi due à la politique de développement urbanistique menée depuis plusieurs législatures.

"Sans ce développement de notre ville, le budget 2023 aurait un trou de 7,5 millions d’euros"

Les friches industrielles sont progressivement reconverties et le centre-ville est densifié. Le nombre et la qualité des logements augmentant, les recettes globales du précompte immobilier sont à la hausse sans augmenter le taux.

"L’augmentation des recettes n’est pas un but en soi mais c’est une conséquence de notre politique, précise Pierre Huart. La volonté première, c’est trouver des solutions pour ces sites désaffectés et souvent pollués. Pour en finir avec ces chancres, nous attirons des promoteurs sur ces terrains, en évitant de toucher à la ceinture verte autour de la ville et aux zones d’aménagement communal concerté. Pour prendre un exemple, l’îlot Saint-Roch, cela représente 37 000 tonnes de terres polluées qui ont été assainies."

D’après les chiffres de l’échevin des finances, pour obtenir une recette équivalente à l’augmentation de ce que rapporteront les additionnels au précompte immobilier en 2027 selon les prévisions (réalistes) de la Région, chaque Nivellois devrait payer 379 euros de plus par an.

"Autre illustration: sans ce développement de notre ville, le budget 2023 aurait un trou de 7,5 millions d’euros, prolonge Germain Dalne. Cet argent nous permet surtout de maintenir des services publics de qualité, de développer les infrastructures sportives, scolaires… De mettre en place aussi la transition énergétique, ce qui permettra en plus, à terme, de diminuer nos dépenses en matière d’énergie."