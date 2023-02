Nivelles : au travail pour reprendre sa vie en main

On avait beaucoup parlé d’Aurélie, une habitante de Nivelles âgée de 37 ans, en décembre 2021. Les réseaux sociaux s’étaient fait l’écho de ses agissements, réels ou supposés et parfois photos à l’appui: de la mendicité agressive dans le centre-ville de la cité des Aclots, de petits vols, une habitude de se mettre devant les voitures pour forcer les automobilistes à s’arrêter et à la prendre en charge…