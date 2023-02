Une "plantation citoyenne" proposée ce mercredi en matinée au Vert Chemin, à Nivelles

Ainsi, la semaine dernière dans le quartier du Vert Chemin, ce sont quelque 800 plants qui ont été mis en terre du côté de la rue des Hirondelles. La plupart forment des haies de charme, plantées en trois rangées pour s’assurer d’une certaine densité. Ces haies, une fois qu’elles se seront bien développées, fourniront notamment des abris aux oiseaux et aux insectes, avec des effets positifs pour la biodiversité.

Des cerisiers décoratifs et des ginkgos

D’autres endroits sont concernés. Ainsi, six arbres ont également été plantés ces derniers jours au cimetière de Baulers. Il s’agit de deux cerisiers décoratifs ainsi que de quatre ginkgos qui offrent l’avantage d’être particulièrement résistants. Les services communaux ont d’ailleurs ajouté onze ginkgos au cimetière de Nivelles, et quinze dans le parc de la Maillebotte.

Si ces plantations vous donnent envie de faire de même, ou en tout cas d’en savoir plus pour planter efficacement, la Ville propose aux citoyens de rejoindre ce mercredi matin, les services travaux et environnement à la plaine communale du Vert Chemin. C’était une suggestion du plan communal de développement de la nature (PCDN) et certains citoyens étaient demandeurs. Les écoles de devoirs pourraient aussi participer. C’est gratuit: il suffit de s’inscrire à l’adresse environnement@nivelles.be et cette "plantation citoyenne" est proposée de 9h à 11 h. Les services communaux se chargeront de préparer le travail, notamment en faisant les trous dans le sol.

Augmenter les espaces verts dans le centre

"La réflexion est en cours pour augmenter les espaces verts dans le centre de Nivelles, qui est assez minéralisé, indique l’échevin de l’Environnement, Pascal Rigot. Ce n’est pas toujours évident: il y a un équilibre à trouver avec la densification de l’habitat. Et pour la Grand-Place, par exemple, il faut aussi tenir compte des activités comme le marché, les foires, les divers événements… L’abrogation des divers plans communaux d’aménagement (PCA), avec peut-être l’adoption de schémas d’orientations locaux (SOL), pourrait donner des indications pour confirmer les espaces verts privés, et permettre de développer de telles zones."